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Военные из Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях

29 августа 2023 07:27
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Новости Беларуси. В Беларусь прибыли представители Вооруженных сил Казахстана. Они примут участие в совместном оперативно-стратегическом учении «Боевое братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные из Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях-1

В аэропорту Бреста военных встретили представители Министерства обороны и сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси. Совместное учение войск ОДКБ «Боевое братство» пройдет в Беларуси с 1 по 6 сентября. Запланированы совместные и специальные учения, которые включают подготовку различных компонентов войск (коллективных сил). Маневры пройдут на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

# Военные учения # общество # Новости Казахстана # Фотофакт

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