Военные из Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях

Новости Беларуси. В Беларусь прибыли представители Вооруженных сил Казахстана. Они примут участие в совместном оперативно-стратегическом учении «Боевое братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Бреста военных встретили представители Министерства обороны и сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси. Совместное учение войск ОДКБ «Боевое братство» пройдет в Беларуси с 1 по 6 сентября. Запланированы совместные и специальные учения, которые включают подготовку различных компонентов войск (коллективных сил). Маневры пройдут на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей.