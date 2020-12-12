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Военнослужащий: присяга бывает один раз в жизни, и это действительно праздник

12 декабря 2020 13:56
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Новости Беларуси. В белорусской армии торжественный день: новобранцы принесли присягу на верность стране и народу. Защищать Отечество поклялись около 8000 военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Церемонии прошли практически во всех воинских соединениях страны. Одна из самых масштабных – в объединенном учебном центре в Печах.

В Беларуси военную присягу принесли около 8 тысяч новобранцев

Военнослужащий: присяга бывает один раз в жизни, и это действительно праздник-1

В присутствии родных и близких, но со строгим соблюдением профилактических мер провели военный ритуал в Печах. Для тех, кто не смог лично присутствовать, была организована онлайн-трансляция.

Впереди у военнослужащих напряженная учеба: войска ждет целый комплекс мероприятий боевой подготовки. В сентябре в Беларуси пройдет совместное стратегическое учение «Запад-2021».

Будущие десантники и артиллеристы. В Бресте более 800 новобранцев приняли военную присягу

Военнослужащий: присяга бывает один раз в жизни, и это действительно праздник-4

Максим Кунц, военнослужащий:
Присяга, как говорится, бывает один раз в жизни, и это праздник, действительно праздник. Последние две недели усердно готовились, маршировали очень много для того, чтобы показать достойный результат, чтобы, когда я буду проходить торжественный марш с автоматом в руках, они, конечно, гордились мной.

# Армия Беларуси # общество # Максим Кунц # Фотофакт

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