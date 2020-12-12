Военнослужащий: присяга бывает один раз в жизни, и это действительно праздник

Церемонии прошли практически во всех воинских соединениях страны. Одна из самых масштабных – в объединенном учебном центре в Печах.

Новости Беларуси. В белорусской армии торжественный день: новобранцы принесли присягу на верность стране и народу. Защищать Отечество поклялись около 8000 военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В присутствии родных и близких, но со строгим соблюдением профилактических мер провели военный ритуал в Печах. Для тех, кто не смог лично присутствовать, была организована онлайн-трансляция.

Впереди у военнослужащих напряженная учеба: войска ждет целый комплекс мероприятий боевой подготовки. В сентябре в Беларуси пройдет совместное стратегическое учение «Запад-2021».

Будущие десантники и артиллеристы. В Бресте более 800 новобранцев приняли военную присягу