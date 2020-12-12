Военнослужащий: присяга бывает один раз в жизни, и это действительно праздник

Новости Беларуси. В белорусской армии торжественный день: новобранцы принесли присягу на верность стране и народу. Защищать Отечество поклялись около 8000 военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемонии прошли практически во всех воинских соединениях страны. Одна из самых масштабных – в объединенном учебном центре в Печах.
В Беларуси военную присягу принесли около 8 тысяч новобранцев
В присутствии родных и близких, но со строгим соблюдением профилактических мер провели военный ритуал в Печах. Для тех, кто не смог лично присутствовать, была организована онлайн-трансляция.
Впереди у военнослужащих напряженная учеба: войска ждет целый комплекс мероприятий боевой подготовки. В сентябре в Беларуси пройдет совместное стратегическое учение «Запад-2021».
Будущие десантники и артиллеристы. В Бресте более 800 новобранцев приняли военную присягу
Максим Кунц, военнослужащий:
Присяга, как говорится, бывает один раз в жизни, и это праздник, действительно праздник. Последние две недели усердно готовились, маршировали очень много для того, чтобы показать достойный результат, чтобы, когда я буду проходить торжественный марш с автоматом в руках, они, конечно, гордились мной.