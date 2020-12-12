Будут привлекать профессиональных рыбаков-спортсменов. Первую в Беларуси «Школу юного рыболова» открыли в Гомеле

Новости Беларуси. Чем отличается шпуля от мормышки, где найти рыбу и как фазы луны влияют на клев? В Гомеле открыли первую в Беларуси «Школу юного рыболова», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе обучения ловля рыбы на фидерную снасть, спиннинг и поплавочную удочку. Планируется, что занятия два раза в неделю будут проводиться с привлечением профессиональных рыбаков-спортсменов, производителей снастей и приманок.

Дмитрий Казак, капитан юниорской команды по рыбной ловле:

Увлекаюсь рыбалкой с четырех лет. Самая крупная рыба у меня – это сом (4 килограмма).

Рыбалка – это хорошее хобби, и желаю, чтобы все, кто сейчас присутствовал, им увлекались, так как сейчас большая часть детей не знают, чем заняться, и играют много в компьютер.