Будут привлекать профессиональных рыбаков-спортсменов. Первую в Беларуси «Школу юного рыболова» открыли в Гомеле

Новости Беларуси. Чем отличается шпуля от мормышки, где найти рыбу и как фазы луны влияют на клев? В Гомеле открыли первую в Беларуси «Школу юного рыболова», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Чем отличается шпуля от мормышки, где найти рыбу и как фазы луны влияют на клев? В Гомеле открыли первую в Беларуси «Школу юного рыболова», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе обучения ловля рыбы на фидерную снасть, спиннинг и поплавочную удочку. Планируется, что занятия два раза в неделю будут проводиться с привлечением профессиональных рыбаков-спортсменов, производителей снастей и приманок.
Школа станет базой для создания первой в стране юношеской команды по спортивной рыбалке.
Дмитрий Казак, капитан юниорской команды по рыбной ловле:
Увлекаюсь рыбалкой с четырех лет. Самая крупная рыба у меня – это сом (4 килограмма).
Рыбалка – это хорошее хобби, и желаю, чтобы все, кто сейчас присутствовал, им увлекались, так как сейчас большая часть детей не знают, чем заняться, и играют много в компьютер.
Василий Шабуня, директор средней школы № 47 Гомеля:
Очень многие дети занимаются рыболовством, они любят рыбалку, выезжают просто отдохнуть на природу. И очень важно научить детей проводить это время безопасно и для себя, и для природы.
Не имеющий аналогов в стране проект реализуется при содействии Молодежного совета при белорусском парламенте.
Теоретические занятия в школе начнутся сразу после зимних каникул, практическая часть рассчитана на теплое время года. Их планируется проводить на соседнем со школой Люблинском озере, одном из излюбленных мест гомельских рыболовов.