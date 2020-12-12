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Будущие десантники и артиллеристы. В Бресте более 800 новобранцев приняли военную присягу

12 декабря 2020 14:00
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Новости Беларуси. В Бресте присягу принесли новобранцы сразу в двух частях. Достойно исполнять воинский долг, самоотверженно защищать независимость Беларуси поклялись будущие десантники и артиллеристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего более 800 военнослужащих.

Будущие десантники и артиллеристы. В Бресте более 800 новобранцев приняли военную присягу-1

Будущие десантники и артиллеристы. В Бресте более 800 новобранцев приняли военную присягу-3

По традиции, в Бресте торжественная церемония проходит на знаковой для всех белорусов земле – в Брестской крепости. Однако в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией было принято решение все мероприятия перенести на территории частей. Впрочем, момент военной присяги получился не менее знаменательным и трогательным.

В Беларуси военную присягу принесли около 8 тысяч новобранцев

Будущие десантники и артиллеристы. В Бресте более 800 новобранцев приняли военную присягу-6

Будущие десантники и артиллеристы. В Бресте более 800 новобранцев приняли военную присягу-8

Добавим, молодые люди, которые прошли срочную службу, получают дополнительные льготы. А период службы засчитывается в страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию.

Будущие десантники и артиллеристы. В Бресте более 800 новобранцев приняли военную присягу-11

Андрей Островский, новобранец:
Нам всем очень было сложно все это пережить, но мы все сможем, и все будет у нас хорошо. Естественно, самый важный этап, даже можно так сказать, в жизни каждого парня – становиться мужчиной.

Будущие десантники и артиллеристы. В Бресте более 800 новобранцев приняли военную присягу-14

Будущие десантники и артиллеристы. В Бресте более 800 новобранцев приняли военную присягу-16

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Для бригады сегодня, конечно, очень волнительный день. Мы получили молодых солдат. Это позволило укомплектовать бригаду полностью на 100 %.

Нас ждет в этом году опять проведение «Армейских игр», и кто-то из них будет представлять Беларусь. Наверное, самое большое мероприятие – совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Поэтому эта бригада является костяком.

# Армия Беларуси # общество # Андрей Островский # Вадим Денисенко # Фотофакт

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