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Организатор премии «Лидер года – 2020»: участники сохранили свои позиции на рынке и показали хорошие результаты

12 декабря 2020 13:23
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Новости Беларуси. Победители Международной бизнес-премии «Лидер года – 2020» определены в Беларуси. Церемония награждения прошла в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организатор премии «Лидер года – 2020»: участники сохранили свои позиции на рынке и показали хорошие результаты-1

В списке победителей более 30 компаний. Это промышленные и строительные предприятия, производители продуктов питания, организации сферы услуг. Также особо отмечены персоны года. Лучших выбрал экспертный совет. Это бизнесмены, члены конфедерации предпринимательства, представители госструктур.

Номинанты оценивались по эффективности работы, экономическим показателям, а также популярности среди потребителей как в Беларуси, так и за рубежом.

Организатор премии «Лидер года – 2020»: участники сохранили свои позиции на рынке и показали хорошие результаты-4

Наталья Артеага Эрнандес, организатор Международной бизнес-премии «Лидер года – 2020»:
Несмотря на то, что год тяжелый, трудный, наши участники не только сохранили свои позиции на рынке, но и смогли показать хорошие результаты своей деятельности. Среди наших номинантов флагманы белорусской экономики предприятия промышленной сферы, предприятия производства продуктов питания, строительные компании, компании в сфере оказания услуг, научные организации, образовательные учреждения.

Организатор премии «Лидер года – 2020»: участники сохранили свои позиции на рынке и показали хорошие результаты-7

Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Беларуси:
Данные субъекты хозяйствования очень хорошо позиционируют себя как на внутреннем рынке, так и в регионах Российской Федерации, в странах Западной Европы, Средней Азии, Африки, Америки в том числе.

Организатор премии «Лидер года – 2020»: участники сохранили свои позиции на рынке и показали хорошие результаты-10

Дмитрий Корчик, генеральный директор Белорусского металлургического завода:
Благодаря слаженной и эффективной работе всего коллектива Белорусского металлургического завода нам удалось сохранить свою позицию на мировом рынке. И я надеюсь, что следующий год будет наиболее успешным для нашего предприятия.

Организатор премии «Лидер года – 2020»: участники сохранили свои позиции на рынке и показали хорошие результаты-13

Как сообщается, премия «Лидер года» призвана стимулировать компании работать эффективнее, внедрять инновации и популяризировать бренд «Сделано в Беларуси» за рубежом.

# Бизнес в Беларуси # общество # Наталья Артеага Эрнандес # Андрей Копыток # Дмитрий Корчик # Фотофакт

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