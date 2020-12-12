Организатор премии «Лидер года – 2020»: участники сохранили свои позиции на рынке и показали хорошие результаты

Новости Беларуси. Победители Международной бизнес-премии «Лидер года – 2020» определены в Беларуси. Церемония награждения прошла в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке победителей более 30 компаний. Это промышленные и строительные предприятия, производители продуктов питания, организации сферы услуг. Также особо отмечены персоны года. Лучших выбрал экспертный совет. Это бизнесмены, члены конфедерации предпринимательства, представители госструктур.

Номинанты оценивались по эффективности работы, экономическим показателям, а также популярности среди потребителей как в Беларуси, так и за рубежом.