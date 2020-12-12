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В Беларуси военную присягу принесли около 8 тысяч новобранцев

12 декабря 2020 11:48
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Новости Беларуси. В белорусской армии торжественный день. Новобранцы принесли присягу на верность Родине и народу. Защищать Отечество поклялись около 8000 военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси военную присягу принесли около 8 тысяч новобранцев-1

Церемонии прошли практически во всех воинских соединениях страны. Так, на строевом плацу Лидского пограничного отряда 132 раза прозвучали слова «торжественно клянусь». С этого дня вся служба военнослужащих и каждый их поступок будут сравниваться с ценой этих слов.

Из-за сложной эпидобстановки разделить торжественный момент с ребятами не смогли родные и близкие. Напутствовал призывников председатель Госпогранкомитета.

В Беларуси военную присягу принесли около 8 тысяч новобранцев-4

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Я сегодня с гордостью, с убеждением хочу сказать, что на всех пограничных заставах, постах нами созданы условия для проживания. Это условия XXI века. Мы приглашаем в любое время родителей посетить любую погранзаставу, где служат их дети. Пройдет немножко пандемия, и родители приедут сами в любое время, даже не надо предупреждать нас. Приедут, посмотрят, как живут их дети, чем питаются. Это наша задача и наша гордость.

В Беларуси военную присягу принесли около 8 тысяч новобранцев-7

Торжественная церемония прошла и в 1463-й войсковой части под Дзержинском, где также службу несут пограничники. Слова присяги, которые в унисон прозвучали по всей стране, – это не просто дань военному ритуалу, а самый долгожданный момент для призывника. Ведь именно с этих минут новобранцы официально приобретают почетный статус защитников Родины.

# Армия Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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