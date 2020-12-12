В Беларуси военную присягу принесли около 8 тысяч новобранцев

Новости Беларуси. В белорусской армии торжественный день. Новобранцы принесли присягу на верность Родине и народу. Защищать Отечество поклялись около 8000 военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемонии прошли практически во всех воинских соединениях страны. Так, на строевом плацу Лидского пограничного отряда 132 раза прозвучали слова «торжественно клянусь». С этого дня вся служба военнослужащих и каждый их поступок будут сравниваться с ценой этих слов.

Из-за сложной эпидобстановки разделить торжественный момент с ребятами не смогли родные и близкие. Напутствовал призывников председатель Госпогранкомитета.