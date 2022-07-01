«В хлебе данные были». Ветеран рассказала, как ходила в разведку, будучи 11-летней девочкой
Новости Беларуси. В Любанском районе живет ветеран Великой Отечественной войны Валентина Костюковец. Сейчас ей 92 года. За долгую жизнь видела многое. Самое страшное – война. И без слез те странички не вспомнить. Но на сердце радость от слов «освобождение» и «Победа», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подробнее о том тяжелом времени – наш корреспондент Анастасия Кончиц.
Война началась, когда Валентине Афанасьевне Костюковец было всего 11 лет. Девочка и сама не поняла, что случилось, почему нужно было вдруг уезжать и почему с неба летели снаряды.
Валентина Костюковец, ветеран Великой Отечественной войны:
Сказали, что война, вот мы и ехали. А куда ехали? Все удирали, и мы на лошадках поехали. А потом сказали, что, значит, бомбежка, мы с воза скинулись и в траву легли.
Подробности в видеоматериале.