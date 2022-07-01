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«В хлебе данные были». Ветеран рассказала, как ходила в разведку, будучи 11-летней девочкой

01 июля 2022 20:26
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Новости Беларуси. В Любанском районе живет ветеран Великой Отечественной войны Валентина Костюковец. Сейчас ей 92 года. За долгую жизнь видела многое. Самое страшное война. И без слез те странички не вспомнить. Но на сердце радость от слов «освобождение» и «Победа», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее о том тяжелом времени наш корреспондент Анастасия Кончиц.

«В хлебе данные были». Ветеран рассказала, как ходила в разведку, будучи 11-летней девочкой-1

Война началась, когда Валентине Афанасьевне Костюковец было всего 11 лет. Девочка и сама не поняла, что случилось, почему нужно было вдруг уезжать и почему с неба летели снаряды.

«В хлебе данные были». Ветеран рассказала, как ходила в разведку, будучи 11-летней девочкой-4

Валентина Костюковец, ветеран Великой Отечественной войны:
Сказали, что война, вот мы и ехали. А куда ехали? Все удирали, и мы на лошадках поехали. А потом сказали, что, значит, бомбежка, мы с воза скинулись и в траву легли.

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Валентина Костюковец # Анастасия Кончиц # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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