«В хлебе данные были». Ветеран рассказала, как ходила в разведку, будучи 11-летней девочкой

Новости Беларуси. В Любанском районе живет ветеран Великой Отечественной войны Валентина Костюковец. Сейчас ей 92 года. За долгую жизнь видела многое. Самое страшное – война. И без слез те странички не вспомнить. Но на сердце радость от слов «освобождение» и «Победа», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее о том тяжелом времени – наш корреспондент Анастасия Кончиц.

Война началась, когда Валентине Афанасьевне Костюковец было всего 11 лет. Девочка и сама не поняла, что случилось, почему нужно было вдруг уезжать и почему с неба летели снаряды.