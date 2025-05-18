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Велопробег по улицам Минск организовали курсанты Академии авиации

18 мая 2025 13:57
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В честь юбилея Великой Победы курсанты Академии авиации организовали велопробег по улицам Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Велопробег по улицам Минск организовали курсанты Академии авиации-2

16-километровый маршрут пролегал через памятные места столицы. Конечной точкой стал мемориальный комплекс «Тростенец». Инициаторами данного велопробега выступили сами курсанты. В колонне их сопровождали и преподаватели.

Велопробег по улицам Минск организовали курсанты Академии авиации-4

Никита Самойлюк, курсант Белорусской государственной академии авиации:
Велопробег был достаточно интересный, очень понравились исторические места. Участвую я первый раз, планирую участвовать в дальнейшем.

Велопробег по улицам Минск организовали курсанты Академии авиации-6

Святослав Богданов, курсант Белорусской государственной академии авиации:
Отличный велопробег был, очень понравилось, хорошо провели время вместе с товарищами, классная трасса была. 

Велопробег по улицам Минск организовали курсанты Академии авиации-8

Александр Хилько, проректор по государственной авиации – начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации:
Сегодня каждый километр маршрута усиливает связь времен, а сердца наполняются гордостью за нашу Республику Беларусь. 80 лет мы уже празднуем эту Победу, вспоминая тех, кто сложил голову во имя свободы и мира. Задача нынешнего поколения – сохранить этот мир и свободу. 

Велопробег по улицам Минск организовали курсанты Академии авиации-10

Этот велопробег с участием курсантов Академии авиации далеко не первый. Их ребята проводят регулярно, не пропуская ни одной знаковой для белорусов даты.

# Великая Отечественная война # Молодежь Беларуси

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