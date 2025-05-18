Велопробег по улицам Минск организовали курсанты Академии авиации

В честь юбилея Великой Победы курсанты Академии авиации организовали велопробег по улицам Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16-километровый маршрут пролегал через памятные места столицы. Конечной точкой стал мемориальный комплекс «Тростенец». Инициаторами данного велопробега выступили сами курсанты. В колонне их сопровождали и преподаватели.

Никита Самойлюк, курсант Белорусской государственной академии авиации:

Велопробег был достаточно интересный, очень понравились исторические места. Участвую я первый раз, планирую участвовать в дальнейшем.

Святослав Богданов, курсант Белорусской государственной академии авиации:

Отличный велопробег был, очень понравилось, хорошо провели время вместе с товарищами, классная трасса была.

Александр Хилько, проректор по государственной авиации – начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации:

Сегодня каждый километр маршрута усиливает связь времен, а сердца наполняются гордостью за нашу Республику Беларусь. 80 лет мы уже празднуем эту Победу, вспоминая тех, кто сложил голову во имя свободы и мира. Задача нынешнего поколения – сохранить этот мир и свободу.