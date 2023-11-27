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Лукашенко подписал Указ об объявлении 2024 года Годом качества

27 ноября 2023 16:41
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Новости Беларуси. 2024-й объявлен Годом качества – теперь официально. Соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это повысит конкурентоспособность Беларуси через личный вклад каждого.

Лукашенко подписал Указ об объявлении 2024 года Годом качества-1

Акцент будет сделан на бережное и продуманное отношение к ресурсам, реализацию высокотехнологичных и энергоемких проектов. Качественные показатели затмят количественные, и все это ради дальнейшего повышения уровня жизни белорусского народа, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики на мировой арене, стимулирования инициативы. В обществе должно четко существовать понимание ответственности за результат своего труда и чувство сопричастности к будущему страны.

В Год качества усилия будут сосредоточены на стимулировании всяческих инициатив и внедрении рационализаторских идей, порождающих социальный оптимизм и стремление созидать на общее благо.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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