Лукашенко подписал Указ об объявлении 2024 года Годом качества

Новости Беларуси. 2024-й объявлен Годом качества – теперь официально. Соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это повысит конкурентоспособность Беларуси через личный вклад каждого.

Акцент будет сделан на бережное и продуманное отношение к ресурсам, реализацию высокотехнологичных и энергоемких проектов. Качественные показатели затмят количественные, и все это ради дальнейшего повышения уровня жизни белорусского народа, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики на мировой арене, стимулирования инициативы. В обществе должно четко существовать понимание ответственности за результат своего труда и чувство сопричастности к будущему страны.