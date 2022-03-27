Помогла государственная субсидия. Бизнесмен об опыте открытия своего дела

Новости Беларуси. В Беларуси прошла неделя предпринимательства. К нам приехали представители бизнеса из разных стран. В обсуждении участвовали также дипломаты, чиновники, ректоры вузов. Одним словом – мероприятие масштабное и значимое, как того требует тема. Но бизнес – это не всегда про крупные инвестиции и миллионные сделки. Все больше мы говорим о среднем, малом и даже микро, но все-таки бизнесе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но порой, чтобы бизнес забил ключом, не обойтись без помощи государства. Так и сложилось у жителя деревни Тишовка в Могилевском районе. О своем подводном царстве новоиспеченный бизнесмен-Нептун позаботился – аэрация обязательное условие для стоячей воды водоема.

Алексей Кисельков, индивидуальный предприниматель:

Вот он мой бизнес, сейчас жду, когда сойдет лед, чтобы можно было посмотреть, насколько выросла рыба, как она себя чувствует, и заняться повседневными хлопотами.

В прошлом году Алексей Кисельков запустил в арендованный пруд карпов, белого амура и толстолобика. Уже по осени продал первые 100 килограммов рыбы. Покупатели товар оценили: без запаха тины, ведь кормит подводных подопечных исключительно зерном, ставка на экологичность. В планах выйти на 3 тонны рыбы в год. С улыбкой вспоминает: идея для такого «клевого» дела пришла одной бессонной ночью. К утру уже был готов бизнес-план. Не хватало одного: денег. Но тут друзья рассказали о субсидии от государства, а это около 3 тысяч рублей. Так, в центре занятости и помогли идее не кануть в воду.