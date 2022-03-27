«Думал, что он просто диктатор». Как японцы меняют мнение о Президенте Беларуси после интервью телеканалу TBS?
Конечно, белорусы с болью воспринимают то, что происходит в Украине. По-человечески нам жаль, что у соседей все складывается именно так. Но, как известно, то, что имеем сегодня – следствие сделанных раньше выборов. Страна, которая декламировала незалежність как единственную и непоколебимую ценность, сейчас оказалась на ее руинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Интервью Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS бьет рекорды.
Ольга Коршун, СТВ:
А ведь об этом на разных этапах предупреждал Александр Лукашенко. И во времена оранжевой революции Ющенко-Тимошенко, во времена Януковича и Майдана или даже совсем недавно – при личном общении с Зеленским, а после заочно – в интервью через СМИ. Несмотря на то, как перевоплотился из друга в недруга Владимир Александрович, наш Президент старался дать если не совет, то хотя бы повод призадуматься украинскому руководству: а точно ли все они делают правильно? Но, похоже, там слушать не умеют. Украинцы внимательностью никогда не отличались. Стремительностью, резкостью суждений и действий – да, а вот внимательностью? Чего не скажешь о японцах, например. Их национальная черта – стремление к познанию, неспешность. Может быть потому успевают расслышать, понять и осознать то, что им говорят?
Ольга Коршун:
На прошлой неделе Александр Лукашенко общался с журналистом из Страны восходящего солнца. Откровенно говоря, мы уже привыкли к тому, что наш Президент общается со СМИ из разных стран, отвечает на иногда слишком часто повторяющиеся вопросы, но, судя по реакции в той же японской Сети, повторение ответов на некоторые вопросы, адресованные именно той аудитории, лишним не становится. Напротив. Вот несколько ярких комментариев. Очевидно, что запрос на открытость и честность стал еще мощнее. А харизма, чего уж, прошибает даже без перевода.