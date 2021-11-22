Ханс Клюге ознакомится с ситуацией на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. 15-й день противостояния на белорусско-польской границе. Больше 2 000 беженцев продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу и не покидают временный лагерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но власти страны держат оборону против людей, которые всего лишь хотят счастливого будущего для себя и детей. Накануне представители Всемирной организации здравоохранения прибыли во временный пункт размещения беженцев в транспортно-логистическом центре. Там они услышали от самих выходцев с Ближнего Востока о действиях польских силовиков.

Сегодня, 22 ноября, с ситуацией на границе ознакомится директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Представители организации уже сформировали мнение обо всем происходящем.