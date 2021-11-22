Прямой эфир

Ханс Клюге ознакомится с ситуацией на белорусско-польской границе

22 ноября 2021 06:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15-й день противостояния на белорусско-польской границе. Больше 2 000 беженцев продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу и не покидают временный лагерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ханс Клюге ознакомится с ситуацией на белорусско-польской границе-1

Но власти страны держат оборону против людей, которые всего лишь хотят счастливого будущего для себя и детей. Накануне представители Всемирной организации здравоохранения прибыли во временный пункт размещения беженцев в транспортно-логистическом центре. Там они услышали от самих выходцев с Ближнего Востока о действиях польских силовиков.  

Ханс Клюге ознакомится с ситуацией на белорусско-польской границе-4

Сегодня, 22 ноября, с ситуацией на границе ознакомится директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Представители организации уже сформировали мнение обо всем происходящем.  

Ханс Клюге ознакомится с ситуацией на белорусско-польской границе-7

Представитель ВОЗ в ТЛЦ: ситуацию на границе как минимум можно назвать непростой, беженцы жаловались на здоровье – читайте здесь.  

Ханс Клюге ознакомится с ситуацией на белорусско-польской границе-10

Как отметили представители ВОЗ, они мобилизуют силы по поддержке медикаментами и фармацевтическими товарами. Готовятся международные пакеты с медицинской помощью и предметами гигиены. Работа ведется с ООН, ЮНИСЕФ, Красным Крестом и другими международными организациями.  

Читайте также:  

«Милосердие в душе каждого». Шевцов о поддержке беженцев белорусами  

Караник о ТЛЦ: здесь увеличилось количество эвакуационных выходов, налажено видеонаблюдение  

Игуменья Гавриила приехала к беженцам: «От Гродненского монастыря мы смогли собрать детские пакетики»  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Ханс Клюге # Джеральд Рокеншауб # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пустовой: может, мигрантам раздать БЧБ-флажки, тогда Польша откроет им двери в светлую демократию?
21 ноября 2021 19:07

Пустовой: может, мигрантам раздать БЧБ-флажки, тогда Польша откроет им двери в светлую демократию?

«Это выгодно англосаксам, чтобы не состоялся диалог между Минском, Берлином». Какое отношение имеет Англия к вопросу беженцев?
21 ноября 2021 19:00

«Это выгодно англосаксам, чтобы не состоялся диалог между Минском, Берлином». Какое отношение имеет Англия к вопросу беженцев?

«У Меркель были силы, чтобы оказать давление на Венгрию и Хорватию». Сможет ли Германия всё-таки принять беженцев?
21 ноября 2021 19:00

«У Меркель были силы, чтобы оказать давление на Венгрию и Хорватию». Сможет ли Германия всё-таки принять беженцев?