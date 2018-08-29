«Церковь вокруг себя объединяет всех». Экспедиция «Дорога к святыням» отправилась по маршруту Минск – Иваново

Новости Беларуси. Научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням» отправилась по маршруту Минск – Иваново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже традиционно эта акция открывает программу празднования Дня белорусской письменности.

Общенациональная акция проходит уже в 25-й раз. Путь участникам экспедиции – а это представители духовенства, молодежь, писатели, ученые – освятит благодатный огонь. Во всех населенных пунктах, где остановятся паломники, также будут высажены деревья символического Сада общей молитвы. Укоренять саженцы – также традиция акции. За эти годы в разных городах Беларуси уже прижились около 3 тысяч лип, яблонь и рябин.

Впереди у паломников 12 городов и 1000 километров пути. Ранним утром перед длинной дорогой участники собрались на молебен в Свято-Духовом Кафедральном соборе.

Протоиерей Сергий Кузьменков, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы:

Среди нас и академики, и интеллигенция творческая, научная, и духовенство, и миряне. Это единение вокруг лампады, церковь вокруг себя объединяет всех.

За каждым служением стоит человек с его теплотой, с его сердечностью, с его добротой. А это дает вера.