Водительские удостоверения Беларуси и Азербайджана теперь взаимно признаются

Совет Министров утвердил Соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских удостоверений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

В Баку 16 января текущего года было подписано Соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Документ подразумевает, что государства взаимно признают водительские права, которые выдают компетентные органы обеих стран.

Граждане Беларуси и Азербайджана имеют право обменивать водительские удостоверения без сдачи испытаний после выдачи разрешения на постоянное проживание.

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