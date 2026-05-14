Прямой эфир

Водительские удостоверения Беларуси и Азербайджана теперь взаимно признаются

14 мая 2026 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Совет Министров утвердил Соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских удостоверений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

Водительские удостоверения Беларуси и Азербайджана теперь взаимно признаются-1

В Баку 16 января текущего года было подписано Соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Документ подразумевает, что государства взаимно признают водительские права, которые выдают компетентные органы обеих стран. 

Граждане Беларуси и Азербайджана имеют право обменивать водительские удостоверения без сдачи испытаний после выдачи разрешения на постоянное проживание.

Фото: pixabay

# Водительские права # Беларусь-Азербайджан # Азербайджан

Другие новости рубрики

Все новости
От дефиле до добрых дел! Финал конкурса «Королева студенчества – 2026» прошел в Минске
14 мая 2026 06:41

От дефиле до добрых дел! Финал конкурса «Королева студенчества – 2026» прошел в Минске

Мастер‑классы и ярмарки: 15-16 мая пройдут Дни Нижнего Новгорода в Минске
14 мая 2026 06:38

Мастер‑классы и ярмарки: 15-16 мая пройдут Дни Нижнего Новгорода в Минске

Изобретение поваров Красной Армии – рассказываем, чем питались бойцы на передовой
14 мая 2026 06:32

Изобретение поваров Красной Армии – рассказываем, чем питались бойцы на передовой

«Пока мы их помним, они живы» – поговорили с участниками военно-исторических реконструкций
14 мая 2026 06:26

«Пока мы их помним, они живы» – поговорили с участниками военно-исторических реконструкций

Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями
14 мая 2026 06:19

Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями

Кубраков принял участие в открытии обновленного здания ГАИ в Столбцах
14 мая 2026 06:09

Кубраков принял участие в открытии обновленного здания ГАИ в Столбцах

Католики отмечают Вознесение Господне
14 мая 2026 05:51

Католики отмечают Вознесение Господне

В Минске экстрадировали гражданина Турции при содействии Интерпола
14 мая 2026 05:49

В Минске экстрадировали гражданина Турции при содействии Интерпола

В Совете Республики пройдет встреча Виджита Херата с Натальей Кочановой
14 мая 2026 05:41

В Совете Республики пройдет встреча Виджита Херата с Натальей Кочановой

Медицина для пациента: медтех-платформу и другие уникальные разработки представили на выставке в Минске
13 мая 2026 18:44

Медицина для пациента: медтех-платформу и другие уникальные разработки представили на выставке в Минске

Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом хлебозавода «Автомат»
13 мая 2026 18:00

Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом хлебозавода «Автомат»

Буллинг: кто становится жертвой, а кто агрессором? Объяснила врач-психиатр
13 мая 2026 17:56

Буллинг: кто становится жертвой, а кто агрессором? Объяснила врач-психиатр