От дефиле до добрых дел! Финал конкурса «Королева студенчества – 2026» прошел в Минске

В атмосфере блеска и вдохновения прошел финал конкурса «Королева студенчества – 2026». 14 финалисток, несколько месяцев готовились к этому дню и подарили зрителям яркие эмоции. Организатором этого грандиозного праздника красоты и таланта выступил Белорусский республиканский союз молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене они декламировали стихи, ставили театральные этюды, демонстрировали хореографические и вокальные таланты. Путь к триумфальному выходу был непрост. Участницы оттачивали искусство дефиле и фотопозирования, совершенствовали ораторское мастерство, учились держаться перед камерой. Девушки побывали на предприятиях, заглянули в волшебный мир телевизионного закулисья и даже присоединились к проекту помощи бездомным животным – так конкурс вышел за рамки состязания красоты, став школой личностного роста и социальной ответственности.

Дарья Данисевич, студентка Белорусского государственного университета иностранных языков: У нас проходило большое количество мастер-классов. Огромное количество мастер-классов и по ораторскому мастерству, и мастер-классы по ведению социальных сетей. Также неотъемлемая часть нашей подготовки – это огромное количество часов дефиле. Мы могли 10 часов в день практически без остановки дефилировать и репетировать наши танцевальные и номера дефиле.

Елизавета Пошелюк, студентка Белорусского национального технического университета:

Родители и семья отреагировали очень позитивно. Были все очень за меня рады. Все меня поддерживают. Преподаватели, у всех разных характер, некоторые понимают, некоторые все равно остаются как бы в стороне таких конкурсов. И приходится во время подготовки тоже приходить на пары, сдавать курсовые и все такое.

Конкурс «Королева студенчества» проходит раз в два года, и для многих финалисток он становится стартовой площадкой в модельной карьере. По итогам состязаний участницы нередко подписывают контракты с бьюти- и фэшн-брендами, участвуют в показах и становятся лицами рекламных кампаний.