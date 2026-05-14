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От дефиле до добрых дел! Финал конкурса «Королева студенчества – 2026» прошел в Минске

14 мая 2026 06:41
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В атмосфере блеска и вдохновения прошел финал конкурса «Королева студенчества – 2026». 14 финалисток, несколько месяцев готовились к этому дню и подарили зрителям яркие эмоции. Организатором этого грандиозного праздника красоты и таланта выступил Белорусский республиканский союз молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От дефиле до добрых дел! Финал конкурса «Королева студенчества – 2026» прошел в Минске-2

На сцене они декламировали стихи, ставили театральные этюды, демонстрировали хореографические и вокальные таланты. Путь к триумфальному выходу был непрост. Участницы оттачивали искусство дефиле и фотопозирования, совершенствовали ораторское мастерство, учились держаться перед камерой. Девушки побывали на предприятиях, заглянули в волшебный мир телевизионного закулисья и даже присоединились к проекту помощи бездомным животным – так конкурс вышел за рамки состязания красоты, став школой личностного роста и социальной ответственности.

От дефиле до добрых дел! Финал конкурса «Королева студенчества – 2026» прошел в Минске-4

Дарья Данисевич, студентка Белорусского государственного университета иностранных языков:
У нас проходило большое количество мастер-классов. Огромное количество мастер-классов и по ораторскому мастерству, и мастер-классы по ведению социальных сетей. Также неотъемлемая часть нашей подготовки – это огромное количество часов дефиле. Мы могли 10 часов в день практически без остановки дефилировать и репетировать наши танцевальные и номера дефиле. 

От дефиле до добрых дел! Финал конкурса «Королева студенчества – 2026» прошел в Минске-6

Елизавета Пошелюк, студентка Белорусского национального технического университета:
Родители и семья отреагировали очень позитивно. Были все очень за меня рады. Все меня поддерживают. Преподаватели, у всех разных характер, некоторые понимают, некоторые все равно остаются как бы в стороне таких конкурсов. И приходится во время подготовки тоже приходить на пары, сдавать курсовые и все такое. 

Конкурс «Королева студенчества» проходит раз в два года, и для многих финалисток он становится стартовой площадкой в модельной карьере. По итогам состязаний участницы нередко подписывают контракты с бьюти- и фэшн-брендами, участвуют в показах и становятся лицами рекламных кампаний.

# Конкурс красоты

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