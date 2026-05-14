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Мастер‑классы и ярмарки: 15-16 мая пройдут Дни Нижнего Новгорода в Минске

14 мая 2026 06:38
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Уже 15 мая Минск превратится в площадку большого праздника – по 16 мая пройдут Дни Нижнего Новгорода. Событие посвящено укреплению межгородских связей и покажет многогранность партнерства: от культуры и образования до спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мастер‑классы и ярмарки: 15-16 мая пройдут Дни Нижнего Новгорода в Минске-2

Сердце программы – выставка-ярмарка «Секреты мастеров» у Дворца спорта. Каждый ее день посвящен отдельному народному промыслу Нижегородской области. Так, гости уже познакомились с традициями семеновской ложки, их ждет и детский праздник «Нижегородские забавы»: викторины и мастер‑классы по росписи магнитов, изготовлению браслетов и пряников с печатями.

Мастер‑классы и ярмарки: 15-16 мая пройдут Дни Нижнего Новгорода в Минске-4

Александр Семагин, директор Департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода (Россия):
«Секреты мастеров» – это наш нижегородский бренд, это наша выставка-ярмарка, которая в Нижнем Новгороде проходит, и мастера из Минска тоже регулярно у нас принимают участие. Самые лучшие мастера приехали к вам сюда, самые разнообразные изделия ручной работы – это и росписи наши: хохломская, семеновская, изделия из металла, из тканей, сладкие сувениры здесь можно найти.

Помимо ярмарки, стартует масштабная презентация нижегородских учреждений – музеев, театров, библиотек, планетария и школ искусств. Особого внимания заслуживает экспозиция «Нижний Новгород – город трудовой доблести» в зале Минской городской ратуши: она дополнена элементами паркового мемориала и погружает в героическое прошлое города.

Мастер‑классы и ярмарки: 15-16 мая пройдут Дни Нижнего Новгорода в Минске-6

Светлана Гуляева, директор Департамента культуры администрации Нижнего Новгорода (Россия):
Нижний Новгород очень долго и основательно готовился к этому мероприятию. Впервые в нашей заграничной поездке мы везем выставку «Нижний Новгород», «Горький» раньше назывался, «Город трудовой доблести». Все знают, какой след война оставила на территории Беларуси. Минск – город-герой, а Нижний Новгород – город трудовой доблести. И вот эта выставка в Ратуши будет работать. 

Завершится праздник фестивалем-концертом «Путь дружбы» – яркой программой, объединяющей музыку, танец и сценическое повествование о многолетних связях Минска и Нижнего Новгорода.

# Беларусь-Россия

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