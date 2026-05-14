Мастер‑классы и ярмарки: 15-16 мая пройдут Дни Нижнего Новгорода в Минске

Уже 15 мая Минск превратится в площадку большого праздника – по 16 мая пройдут Дни Нижнего Новгорода. Событие посвящено укреплению межгородских связей и покажет многогранность партнерства: от культуры и образования до спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сердце программы – выставка-ярмарка «Секреты мастеров» у Дворца спорта. Каждый ее день посвящен отдельному народному промыслу Нижегородской области. Так, гости уже познакомились с традициями семеновской ложки, их ждет и детский праздник «Нижегородские забавы»: викторины и мастер‑классы по росписи магнитов, изготовлению браслетов и пряников с печатями.

Александр Семагин, директор Департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода (Россия):

«Секреты мастеров» – это наш нижегородский бренд, это наша выставка-ярмарка, которая в Нижнем Новгороде проходит, и мастера из Минска тоже регулярно у нас принимают участие. Самые лучшие мастера приехали к вам сюда, самые разнообразные изделия ручной работы – это и росписи наши: хохломская, семеновская, изделия из металла, из тканей, сладкие сувениры здесь можно найти.

Помимо ярмарки, стартует масштабная презентация нижегородских учреждений – музеев, театров, библиотек, планетария и школ искусств. Особого внимания заслуживает экспозиция «Нижний Новгород – город трудовой доблести» в зале Минской городской ратуши: она дополнена элементами паркового мемориала и погружает в героическое прошлое города.