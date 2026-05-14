Изобретение поваров Красной Армии – рассказываем, чем питались бойцы на передовой
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Когда каждый день был борьбой за выживание, а грохот орудий становился привычным, в окопах ароматы полевой кухни были настоящим символом стойкости и нерушимой связи между бойцами. Кухня на колесах, как ее ласково называли солдаты, была настоящим сердцем фронтового быта. В ее чугунных котлах под присмотром поваров рождались простые, но такие необходимые блюда.
Вероника Мицевич, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
По сути, это был большой котел, который перевозили с помощью разных автомобилей: ГАЗ-АА – полуторка, ЗИС-5В – трехтонка. Еду подавали два раза в день – рано утром до рассвета и поздно вечером уже после заката из-за соображений безопасности. Поварам полевой кухни, конечно, было тяжело разнообразить меню бойцов, но хитрости находились. Например, повара часто использовали дикую крапиву, дикий лук, щавель – все, что могли найти в поле. Это было не только вкусно, но еще и полезно. Чем больше витамина С, тем меньше шанс заболеть цингой.
Полевая кухня была местом, где стирались границы между командиром и рядовым. Все делились последним куском хлеба, рассказывали новости с фронта и мечтали о мирном небе. Часто сами бывшие фронтовики умели превратить даже самые скудные продукты в сытные и горячие угощения.
Вероника Мицевич:
Чем питались солдаты? Конечно, большинству известна солдатская каша. Это могла быть перловка, пшенка также могла быть, могла быть гречка. Известны щи, борщ. Изобретением поваров Красной Армии был, конечно, кулеш – что-то среднее между кашей и супом. Там была картошка и в то же время крупа. Добавляли мясо, тушенку. Очень вкусно и сытно. Хватало на целый день подвигов. Солдат получал 3500 калорий. Если это был летчик, то он получал 4500 калорий – где-то так. Конечно, у летчиков был более разнообразный рацион. Туда входили яйца, молоко, творог, масло. Еще им давали шоколад «Гвардейский». Он поднимал боевой дух и, конечно, восстанавливал силы. Также другой рацион был именно у подводников. Там было красное вино, капуста квашеная, свежий лук, чтобы, опять же, не заболеть цингой и не было авитаминоза.
Подробности в видео.