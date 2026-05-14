Изобретение поваров Красной Армии – рассказываем, чем питались бойцы на передовой

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Когда каждый день был борьбой за выживание, а грохот орудий становился привычным, в окопах ароматы полевой кухни были настоящим символом стойкости и нерушимой связи между бойцами. Кухня на колесах, как ее ласково называли солдаты, была настоящим сердцем фронтового быта. В ее чугунных котлах под присмотром поваров рождались простые, но такие необходимые блюда.

Вероника Мицевич, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

По сути, это был большой котел, который перевозили с помощью разных автомобилей: ГАЗ-АА – полуторка, ЗИС-5В – трехтонка. Еду подавали два раза в день – рано утром до рассвета и поздно вечером уже после заката из-за соображений безопасности. Поварам полевой кухни, конечно, было тяжело разнообразить меню бойцов, но хитрости находились. Например, повара часто использовали дикую крапиву, дикий лук, щавель – все, что могли найти в поле. Это было не только вкусно, но еще и полезно. Чем больше витамина С, тем меньше шанс заболеть цингой.

Полевая кухня была местом, где стирались границы между командиром и рядовым. Все делились последним куском хлеба, рассказывали новости с фронта и мечтали о мирном небе. Часто сами бывшие фронтовики умели превратить даже самые скудные продукты в сытные и горячие угощения.