Александр Карелин – о «Силе традиций», золоте Беларуси и целях. Эксклюзивное интервью с сенатором России

На неделе программа «Спорттаймер» побывала в Новосибирске, где о нашей стране вновь говорили с восхищением, только уже на борцовских коврах. Сенатор Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион Александр Александрович Карелин вновь лично пригласил нас на свой турнир «Сила традиций», где белорусы впервые взошли на пьедестал, завоевав золото. Среди плотного соревновательного графика Александр Карелин свое эксклюзивное интервью «Спорттаймеру» поставил одним из первых пунктов. «На Каныгина и Маджидова я до сих пор смотрю снизу вверх, они для меня символы, ориентиры»

Юлия Силипицкая, СТВ:

Четвертая «Сила традиций» опять в Новосибирске. Вы довольны? Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор России:

Все получилось, несмотря на сложные совмещения. Мы изменили формат, мы сделали переадресацию. Мы теперь от зрительского восприятия все-таки перешли к воздействию на атлетов. Мы сконцентрировали акценты именно на соревновательном помосте. И хотя мы провели турнир в не совсем профильном спортивном здании, это все-таки промышленный «Экспоцентр», но возможности предоставлены – от коммутации, света, звука до совмещения разминочного зала с состязательным помостом. Все на одном уровне, все вытянуто максимально. Юлия Силипицкая:

С какой целью решили формат командный перенести в индивидуальный? Это будет турнир как когда-то отборочный? Александр Карелин:

Это турнир отборочный, мы об этом уже договорились с национальной Федерацией. Если вы заметили, это сквозная тема нашего 80-летия Великой Победы. Она ведь еще, кроме всего прочего, объединила пять команд. То есть Россия, 45 субъектов, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь. Почему это важно? Потому что в этих возрастах именно в этих республиках, кроме того, что всех нас объединяет участие в общей Победе и торжество, гордость за эту Победу, 80-летие, которое мы сейчас отмечаем, кроме этого, в этих возрастах ребята, одни в азиатском учете, вторые в европейском, представлены на очень хорошем, амбициозном уровне. Поэтому мы решаем задачи для сборной России, как ни крути, учитывая место проведения. Как и было раньше, для ребят это первый балл для того, чтобы попасть в национальную команду, чтобы завтра в составе этой команды участвовать на следующий год, на первенствах мира и Европы. Юлия Силипицкая:

Турниры всегда тематические. Сейчас Олимпиада-80. Мы разговаривали с Камандаром, он сказал, что для меня Олимпиада-80 – я смотрел на Каныгина как на бога. Для вас Олимпиада-80 как прошла? Вы помните что-нибудь? Вот я, допустим, помню открытие, закрытие, и я очень хотела мишку олимпийского. Но он был очень дорогой, мама не купила. Александр Карелин:

Я признаю, что и на Игоря Владимировича Каныгина, и на Камандара Бафалиевича Маджидова я до сих пор смотрю снизу вверх. Потому что они для меня символы, они для меня ориентиры, они для меня примеры. Я узнал о том, что есть такой вид спорта, как борьба классическая, только в 1981 году, к завершению года. Точнее, нет, это было осенью. Спартакиада народов была СССР. И я увидел, что есть такие соревнования. До этого я вообще не предполагал. И после этого Виктор Михайлович Кузнецов пришел и сказал о том, что приходите заниматься, очень помогает мужчинам быть сильными этот вид в жизни. Я не знал, что комментировал и озвучивал своим зычным голосом церемонию открытия, закрытия наш четырежды чемпион мира и олимпийский победитель, который даже Александра Васильевича Медведя заставил гонять, Александр Владимирович Иваницкий. Поэтому это все я узнал намного позже. Без истории нет будущего! Что Александр Карелин хочет передать новому поколению? Юлия Силипицкая:

Вы говорили неоднократно о том, что без истории нет будущего. Что бы вы хотели сохранить из своей спортивной жизни, передать нашему новому поколению? Чтобы оно обязательно осталось.

Александр Карелин:

Во-первых, высокопарное отношение к тренеру. Во-вторых, очень важно, чтобы ребята, воспользовавшись этой возможностью, понимали, что они ведь не только станут сильнее, не только у них станет на один даже очень хороший трофей больше, а это им замечательный такой бессрочный пропуск в мир борцовской дружбы. Хотя сейчас не на всех стенах в залах написаны наши замечательные определения борьбы. Основное для меня: «На ковре – соперники, в жизни – друзья». Я считаю, что они должны это на себе нести. И то, что Игорь Владимирович Каныгин, когда приезжал на турнир в Новосибирск, он, несмотря на свои сложные кондиции длиннорукости и высокого роста своего, он провел пять встреч с ребятами, пять совместных тренировок, вот это преданность борьбе, нестеснение рассказать, почему ты любишь борьбу и как ты видишь борьбу, для тех, кто в этой категории находится. Мы же все находимся в двух утверждениях, кроме возрастных определений, категорий весовых, есть просто борцы, это мы, Каныгин, Маджидов, Хисамудинов. Сегодня это были у нас Карданов, Мишин, только олимпийских победителей называя. А есть борцы действующие, которые выходили на ковер, которые показывали замечательную, как мне представляется, поэтику нашего сложного вида. Не будет связи поколений – будет предательская возможность, что голова закружится, они будут считать, что они тут сами за себя. Нет. Мы все являемся частью больших, сложных, иногда незаслуженно скупо оформленных побед наших предшественников. Юлия Силипицкая:

Надо ли молодежь учить дружбе? Александр Карелин:

На ковре это не нужно. Сначала мы начинаем узнавать и ценить друг друга, потому что мы заняты одним делом. Потом мы понимаем, что у кого-то из нас лучше получается, ему достается чуть больше уважения. Потом, когда мы становимся более рассудочными, появляется еще один критерий, он совершенно неспортивный. Даже неимоверно яркому, но отпетому у нас не достанется никогда общей расположенности у ребят. Поэтому здесь очень много таких неописанных примеров и требований, соответствуя которым, мы сможем быть внутри. И тогда учить не придется. Но сначала все начинается с уважения к родителям и тренеру. А потом все остальное очень легко нарастает на эту матрицу. «Хорошая схватка. Характерная» – о победе белоруса Марка Кота

Юлия Силипицкая:

Прокомментируйте нам, пожалуйста, то, что вы видели. Финал нашего Кота. Александр Карелин:

Хорошая схватка. Характерная. Нужно еще понимать, кто в жюри, кто определял призы, спецпризы, кто определял применимо стиля ведения поединков. Представляете, на минутку. Виктор Михайлович Кузнецов, наш тренер, наш наставник, наш удивительный старший тренер, главный тренер для меня, Шамиль Шамшатдинович Хисамутдинов, олимпийский победитель, дважды чемпион мира. При этом был главным тренером и сборной Союза, и сборной РСФСР, и сборной Российской Федерации. И к этому ко всему еще замечательный Камандар Бафалиевич Маджидов, олимпийский триумфатор, который не бросил меня на репетиции в 1988 году перед церемонией открытия. Поэтому я думаю, что и Коту было сложно бороться. Во-первых, потому что он один пробился в золотой финал. Во-вторых, потому что он понимал, что это давящие своими обоснованными авторитетами люди, которые на него смотрят. Они его обязывают бороться хорошо. Но он молодец. Он справился с давлением, справился с разочарованным отношением его товарищей, которые посыпались чуть раньше финала. И подарил нам замечательную возможность, которая называется «расширение географии». Юлия Силипицкая:

Сейчас достаточно сложный период вообще в спорте. По крайней мере для россиян и белорусов. Как вам кажется, что надо делать? Александр Карелин:

Надо тренироваться, надо готовиться. Нас все равно пригласят, потому что без нас конкуренция ничтожна и неинтересна. Потому что все, кто знает победоносные истории, все, кто понимает, как это все складывается, все, кто понимает, что здравомыслие и буквальное отношение к своей жизни и к общечеловеческим ценностям – они определяют именно русских и белорусов, российских подданных и белорусских граждан. Поэтому нужно тренироваться. У нас объединенный календарь, учитывая особенности периода соревновательного, я рад тому обстоятельству, что в Новосибирск почти в минус 10 градусов белорусы приехали не только живописной командой, с судьями, с двумя наставниками, но и ваша группа замечательная с вашего телеканала пришла за новостями. Я рад, что у вас есть золотая новость для Беларуси, где любят борьбу. Поэтому детский тренер, начальная подготовка, максимально широкое распространение набора и, как следствие, широкая база для селекции, чтобы из большего количества выбрать самых сильных. И быть готовым к тому, что когда нас допустят к международным стартам, чтобы мы не просто приезжали как статисты, а приезжали как положено, с претензией. Юлия Силипицкая:

Александр Александрович, вы два дня на турнире и, собственно говоря, два дня на ковре. Это для вас работа? Александр Карелин:

Это для меня борьба. Когда взыскательная новосибирская публика и приглашенные гости понимают, что пришел и губернатор Новосибирской области, и главный федеральный инспектор, и глава нашего областного центра, все пришли и показали борьбу с лучшей, красочной, красивой стороны. Поэтому я здесь экспериментирую, во-первых, и надеюсь, что это привлекательно не только для меня и для нашей команды очень разноликой, но это привлекательно для тех, кто еще не предполагает, что завтра их дети займутся борьбой. Юлия Силипицкая:

Как вы восстанавливаетесь? Александр Карелин:

Да очень просто. Работаю, да и все. Юлия Силипицкая:

То есть работой восстанавливаетесь? Александр Карелин:

Конечно. Смена нагрузок. А когда удается потренироваться, вообще замечательно. Что Александр Карелин ценит в спортсменах?