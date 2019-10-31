Ночью 1 ноября в Беларуси ожидаются заморозки до -9°C

Новости Беларуси. Ночные заморозки ожидаются в Беларуси в первый день ноября.

По информации Белгидромета, в пятницу – 1 ноября – местами по стране ожидается туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог – гололедица.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки – мокрый снег, дождь.

Днем (преимущественно по востоку) прогнозируются кратковременные осадки, в основном дождь.

Ветер будет западный, юго-западный – 5-10 метров в секунду.

Ночью минимальная температура воздуха составит от -1°C до -7°C, по востоку при прояснениях будет - 8°C - 9°C, по западу будет от 0 до +2°C.

Днем максимальная температура составит от +2°C до +8°C.