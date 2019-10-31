Одежда в единичных экземплярах. В Минске прошел международный меховой шоу-показ Fur Fashion Belarus

Новости Беларуси. Белкоопсоюз презентовал новую коллекцию меховых изделий. Шубы продемонстрировали на международном меховом шоу-показе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одежду успели оценить как эксперты в области моды, так и простые покупатели. Интересно, что она сделана исключительно из белорусской пушнины. В чем секрет этого материала, и как выглядят шубы нового поколения? Корреспондент Дмитрий Боярович продолжит.

Гармоничная, с утонченным стилем и модным дизайном – так описывают новую коллекцию шуб от Белкоопсоюза ее создатели. Около двух десятков моделей оценили на шоу-показе, который прошел в одном из самых утонченных мест столицы – Dipservice Hall.

Светлана Иванова, дизайнер дизайн-центра GNL Белкоопсоюза:

Мы задумывали достаточно давно этот показ. Прорабатывали тонкие детали. В августе мы съездили в Канаду, где я как дизайнер научилась многим меховым технологиям, которые были воплощены в этой коллекции.

При разработке коллекции использованы передовые технологии в работе с мехом: интарсия, комбинирование разных материалов, росшив. Дизайн шуб получился ярким и жизнеутверждающим. Название коллекции «Игра всерьез» подтверждает, что на меховом рынке есть серьезный игрок: дизайн-центр GNL Белкоопсоюза.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Эти изделия, которые мы видели сегодня, мы их показываем не только здесь. Недавно были на американском континенте. Нас туда приглашают, потому что качество, которое сегодня мы видели – высочайшего мирового класса.

Все шубы, представленные на показе, сделаны из белорусской пушнины. Ее производят в зверохозяйствах Белкоопсоюза. Наша страна – одна из немногих в СНГ, кто полностью сохранил производство этого материала. Из него каждый год дизайн-центр GNL разрабатывает более 150 моделей одежды.

Сергей Столбов, президент Российского пушно-мехового союза:

Натуральный мех – это лучший материал для верхней одежды, что когда-то создала матушка-природа. В гардеробе любой нашей женщины должно быть как минимум три изделия из натурального меха. Тогда она будет понимать, что ее любят, ее ценят.