Депутат Палаты представителей о статье 328, снижении наказания и легализации лёгких наркотиков в Беларуси

Только с 2019 этого года в суд направлено свыше 2500 подобных уголовных дел. Однако у истоков стратегии борьбы с распространением и потреблением наркотиков стоят законодатели.

Новости Беларуси. В сферу внимания Следственного комитета попадают различные правонарушения. Самое пристальное внимание здесь уделяют и противодействию наркомании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Прохоров, СТВ:

Тема борьбы с наркотиками актуальна во всем мире. К сожалению, Беларусь не исключение. Буквально два дня назад на совещании у Президента обсуждались эти вопросы. Тогда Александр Лукашенко заявил, что благодаря ужесточению законодательства пять лет назад удалось ситуацию в стране стабилизировать.

Вы изучали эту сферу. Что конкретно помогло преломить ситуацию к лучшему?

Наталья Гуйвик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы все прекрасно помним 2012-2014 годы, когда на территории Республики Беларусь молниеносно распространялись синтетические наркотики – спайс, насвай и другие. И от употребления этих синтетических наркотиков гибли десятки молодых людей. Наркопреступность возросла на 46 %.

Конечно, требовались резкие, жесткие меры для принятия, чтобы остановить это зло. И стабилизировал в первую очередь обстановку в этом направлении принятый главой государства декрет № 6, в котором были предусмотрены все комплексные меры противодействия этому злу. Все эти меры однозначно показали положительный результат, и об этом говорят сами цифры. С 2014 по 2018 год уменьшилось количество наркопреступлений в полтора раза, а по несовершеннолетним – в пять раз.

Снижение наказания нужно для того, чтобы у судов была возможность индивидуально подходить

Сергей Прохоров:

Может быть, настало время некоторого смягчения наказаний в этой области? Если такая возможность все-таки существует, то для кого она может быть оправдана?