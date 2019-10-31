Депутат Палаты представителей о статье 328, снижении наказания и легализации лёгких наркотиков в Беларуси
Новости Беларуси. В сферу внимания Следственного комитета попадают различные правонарушения. Самое пристальное внимание здесь уделяют и противодействию наркомании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только с 2019 этого года в суд направлено свыше 2500 подобных уголовных дел. Однако у истоков стратегии борьбы с распространением и потреблением наркотиков стоят законодатели.
31 октября в гостях студии Новости «24 часа» председатель постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Наталья Гуйвик.
Сергей Прохоров, СТВ:
Тема борьбы с наркотиками актуальна во всем мире. К сожалению, Беларусь не исключение. Буквально два дня назад на совещании у Президента обсуждались эти вопросы. Тогда Александр Лукашенко заявил, что благодаря ужесточению законодательства пять лет назад удалось ситуацию в стране стабилизировать.
Вы изучали эту сферу. Что конкретно помогло преломить ситуацию к лучшему?
Наталья Гуйвик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы все прекрасно помним 2012-2014 годы, когда на территории Республики Беларусь молниеносно распространялись синтетические наркотики – спайс, насвай и другие. И от употребления этих синтетических наркотиков гибли десятки молодых людей. Наркопреступность возросла на 46 %.
Конечно, требовались резкие, жесткие меры для принятия, чтобы остановить это зло. И стабилизировал в первую очередь обстановку в этом направлении принятый главой государства декрет № 6, в котором были предусмотрены все комплексные меры противодействия этому злу. Все эти меры однозначно показали положительный результат, и об этом говорят сами цифры. С 2014 по 2018 год уменьшилось количество наркопреступлений в полтора раза, а по несовершеннолетним – в пять раз.
Снижение наказания нужно для того, чтобы у судов была возможность индивидуально подходить
Сергей Прохоров:
Может быть, настало время некоторого смягчения наказаний в этой области? Если такая возможность все-таки существует, то для кого она может быть оправдана?
Наталья Гуйвик:
Буквально в июне 2019 года был принят закон о снижении наказания по части 2 с 5 до 3 лет, по части 3 статьи 328 – с 8 до 6 лет. Снижение наказания нужно было для того, чтобы у судов была возможность индивидуально подходить при назначении наказаний к каждому обвиняемому. Если это молодой человек, оступившийся впервые, если наказание будет три года, то, возможно, к нему можно применить будет и условно-досрочное освобождение или отсрочку применения наказания. Если это наркоторговец, значит, ему надо дать 10-15 лет, пусть знают. То есть наказание всегда должно быть соразмерно содеянному.
Тестировать школьников на употребление наркотиков нужно очень осторожно, чтобы в первую очередь не обидеть ребенка как личность
Сергей Прохоров:
Минздрав выпускает памятки для педагогов: как определить, употребляет ли ученик наркотики. Учитель реально может это сделать по методичке?
Наталья Гуйвик:
Постепенно внедряется тестирование школьников на предмет употребления наркотиков. Но, на мой взгляд, это надо делать очень осторожно. Тесты продаются в аптеке, пусть родители купят эти тесты. И, если есть подозрение у педагога, что с ребенком происходит что-то неладное, он должен в первую очередь сообщить родителю и сказать о том, что есть такие тесты, приобретите и каким-то образом проследите за своим ребенком.
Ну, а если уже разработаны методические указания, я думаю, что, наверное, педагоги знают, что делают. Но надо делать это очень осторожно, чтобы в первую очередь не обидеть ребенка как личность.
Считаю, что легализация легких наркотиков обидит нашу нацию, ее традиции
Сергей Прохоров:
В некоторых странах легализованы легкие наркотики. Как вы относитесь к подобной практике?
Наталья Гуйвик:
Я знаю о том, что легализация такая имеется во многих странах. Но я категорически против этой легализации, поскольку в первую очередь считаю, что это обидит нашу нацию, ее традиции. И, конечно же, я себе задаю вопрос: а что бы было, если бы кто-то предложил разрешить исламскому миру употреблять спиртные напитки? А мы знаем, что употребление спиртных напитков запрещено Кораном. Конечно же, это вызовет огромный гнев и социальную большую напряженность.
Поэтому я категорически против легализации любых видов наркотиков, в том числе и слабых. Почему-то коноплю считают слабым видом наркотиков.