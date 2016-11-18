Владимир Ковалёнок, космонавт: Невесомость – штука коварная!

Владимир Ковалёнок, космонавт, дважды Герой Советского Союза, президент Федерации космонавтики России:

Когда полетел первый спутник, – это было 4 октября 1957 года, начало «космической эры». И у меня, у мальчишки, школьника 8-го класса, появилась мечта. Со временем полетел.

Зародилось в душе мальчишки какое-то чувство, которое не покидало меня потом уже на протяжении длительного времени.

Мне было предложено в 1965 году проходить комиссию. Ну что сказать, комиссия была очень тяжёлая, строгая, и врачи по частям, по молекулам меня разбирали, чтобы определить: здоров или нет. Это тысяча анализов, тысяча различных проб.

Первоначально, я скажу, что неприятное ощущение вызывает. Если бы всего этого не было, мы были бы похожи на футбольный мяч. Это такое давление в голове, такое ощущение, что это вниз головой летишь. Но пару минут – а потом привыкаешь, адаптируешься. Но невесомость – штука коварная! Пришлось придумывать средства борьбы с невесомостью.

Полная и подробная версия интервью – в видеоматериале корреспондента СТВ.