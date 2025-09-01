Сентябрь в Беларуси объявлен месяцем экологического туризма

Они стали настоящим брендом страны и могут привлекать сотни тысяч путешественников, в том числе из-за рубежа. 20 сентября пройдет экологический праздник «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю», который дает возможность понаблюдать за прекрасными и грациозными птицами, провести время на природе и насладиться белорусским колоритом. В этот же день в «Беловежской пуще» масштабно будут отмечать профессиональный праздник работники леса, а спустя неделю в реликтовом лесу проведут экологический фестиваль «Грибные выходные».