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Сентябрь в Беларуси объявлен месяцем экологического туризма

01 сентября 2025 14:13
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Сентябрь в Беларуси объявлен месяцем экологического туризма. Гостей готовы встречать национальные парки «Нарочанский», «Припятский», «Браславские озера», «Беловежская пуща», Березинский биосферный заповедник, а также заказники «Налибокская пуща» и «Голубые озера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сентябрь в Беларуси объявлен месяцем экологического туризма-2

Они стали настоящим брендом страны и могут привлекать сотни тысяч путешественников, в том числе из-за рубежа. 20 сентября пройдет экологический праздник «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю», который дает возможность понаблюдать за прекрасными и грациозными птицами, провести время на природе и насладиться белорусским колоритом. В этот же день в «Беловежской пуще» масштабно будут отмечать профессиональный праздник работники леса, а спустя неделю в реликтовом лесу проведут экологический фестиваль «Грибные выходные».

# Туризм # природа Беларуси

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