Во всех районах Минска организована работа по уборке придомовых территорий от снега

Во всех районах Минска организована работа по уборке придомовых территорий от снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для этого в городе ежедневно задействовано 80 единиц техники и около 2 тысяч работников. Особый акцент делают на очистку от снега центральных проспектов и улиц, ведущих к объектам социальной инфраструктуры. При обильном снегопаде, в первую очередь, производится уборка улиц, по которым осуществляется движение общественного транспорта.

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В период выпадения обильных осадков количество техники увеличивается. Для этого у нас заключены договоры со сторонними предприятиями на предоставление техники. Кроме того, увеличивается и рабочее время наших работников.