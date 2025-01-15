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Во всех районах Минска организована работа по уборке придомовых территорий от снега

15 января 2025 17:43
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Во всех районах Минска организована работа по уборке придомовых территорий от снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во всех районах Минска организована работа по уборке придомовых территорий от снега-2

Для этого в городе ежедневно задействовано 80 единиц техники и около 2 тысяч работников. Особый акцент делают на очистку от снега центральных проспектов и улиц, ведущих к объектам социальной инфраструктуры. При обильном снегопаде, в первую очередь, производится уборка улиц, по которым осуществляется движение общественного транспорта.

Во всех районах Минска организована работа по уборке придомовых территорий от снега-4

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В период выпадения обильных осадков количество техники увеличивается. Для этого у нас заключены договоры со сторонними предприятиями на предоставление техники. Кроме того, увеличивается и рабочее время наших работников.

Во всех районах Минска организована работа по уборке придомовых территорий от снега-6

Проводятся и профилактические мероприятия. При прогнозировании понижения температуры, осадков, гололедицы покрытия обрабатывают противогололедными материалами.

# снег # зима # Погода в Беларуси

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