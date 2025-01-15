Марафон «От всей души» – в Заводском районе прошёл праздничный огонёк «Я верю в чудо»

Прозвучали финальные аккорды и марафона милосердия «От всей души». В Заводском районе он завершился праздничным огоньком «Я верю в чудо», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В зрительном зале представители старшего поколения – ветераны труда, работники социальной сферы, здравоохранения, культуры и образования. А также бывшие главы администрации района. На сцене молодое и творческое поколение. Номера подготовили коллективы Дворца детей и молодежи «Золак». Не обошлось без поздравлений и подарков. Людмила Барановская, ветеран труда:

Приятно, что те новые люди, которые пришли работать, не забывают и тех, кто создавал основу того, что сейчас есть. За последние 30 лет нашей новой Беларуси столько всего хорошего сделано.

Татьяна Джеджора, председатель Заводской районной организации ветеранов:

Преемственность поколений, когда дети приходят к ветеранам – это дает им силу жить. Они понимают, что у всех такая непростая жизнь. Как я уже сказала, и труженики тыла здесь есть, и малолетние узники. И когда они видят детей, которые им дарят свое творчество, им становится чуть-чуть легче. Они понимают, что все эти тяготы, которые были в свое время, как-то прошли и сейчас совсем другое дело.