Марафон «От всей души» – в Заводском районе прошёл праздничный огонёк «Я верю в чудо»

Прозвучали финальные аккорды и марафона милосердия «От всей души». В Заводском районе он завершился праздничным огоньком «Я верю в чудо», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Прозвучали финальные аккорды и марафона милосердия «От всей души». В Заводском районе он завершился праздничным огоньком «Я верю в чудо», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В зрительном зале представители старшего поколения – ветераны труда, работники социальной сферы, здравоохранения, культуры и образования. А также бывшие главы администрации района. На сцене молодое и творческое поколение. Номера подготовили коллективы Дворца детей и молодежи «Золак». Не обошлось без поздравлений и подарков.
Людмила Барановская, ветеран труда:
Приятно, что те новые люди, которые пришли работать, не забывают и тех, кто создавал основу того, что сейчас есть. За последние 30 лет нашей новой Беларуси столько всего хорошего сделано.
Татьяна Джеджора, председатель Заводской районной организации ветеранов:
Преемственность поколений, когда дети приходят к ветеранам – это дает им силу жить. Они понимают, что у всех такая непростая жизнь. Как я уже сказала, и труженики тыла здесь есть, и малолетние узники. И когда они видят детей, которые им дарят свое творчество, им становится чуть-чуть легче.
Они понимают, что все эти тяготы, которые были в свое время, как-то прошли и сейчас совсем другое дело.
Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:
Здесь представители наших ветеранских организаций, здесь есть и экс-главы администрации Заводского района, есть и заместители главы, которые ранее трудились. Есть представители крупных промышленных предприятий, которые трудились на промышленном секторе, есть сфера социального обслуживания, здравоохранения, культуры, образования.
Поэтому все направления у нас затронуты.
Марафон «От всей души» завершился, но на этом добрые дела не заканчиваются. Забота о пожилых людях и ветеранах – приоритет социальной политики Беларуси.