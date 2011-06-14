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Во время вступительной кампании КГК Беларуси открыл телефонные горячие линии

14 июня 2011 06:44
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Они работают во всех регионах страны. Также получить ответ на свой вопрос можно и в Министерстве образования.На звонки абитуриентов и их родителей уже несколько лет подряд отвечают не только специалисты ведомства, но и представители приемных комиссий вузов и ссузов. Благодаря работе приемных комиссий и горячей линии число обращений по вопросам поступления в вузы сокращается. Так, за этот год на линию уже поступило около сотни звонков со всей Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# общество # Образование # Вступительная кампания # Белоруссия

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