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Результаты ЦТ можно будет узнать не только в интернете, но и по мобильному телефону

14 июня 2011 06:43
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Централизованное тестирование стартует сегодня в Беларуси. На основной этап вступительной кампании записалось более 150 тысяч человек.

Первое испытание — белорусский язык.

В этом году на всех пропусках абитуриентов указано место нахождения пункта проведения испытания и даже маршруты городского транспорта, которыми можно добраться до него. Тестирование по всем предметам во все дни будут начинаться одновременно — в 11.00, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Всего до 29 июня абитуриенты проверят свои знания по 14 предметам. Самый массовый — по-прежнему математика. На втором месте — русский язык. Меньше всего записались на испанский. Тот, кто не пройдет испытания по уважительной причине, может сдать его в резервный день — 4 июля. А результаты можно будет узнать не только в интернете, но и по мобильному телефону.

# общество # Образование # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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