Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в некоторых регионах Беларуси

Второкурсник Виктор второе лето подряд проводит на стройке. И сейчас сессия совпала с началом трудового семестра.
Лиц, которые будут препятствовать нормальной работе пунктов пропуска «Брузги», мешать транзитному движению на границе, привлекут не только к административной ответственности. Об этом заявили в Госпогранкомитете Беларуси.
Абитуриенты будут сдавать белорусский язык. Напомним, испытания по всем предметам будут начинаться в 11.00.
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