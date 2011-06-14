Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в некоторых регионах Беларуси

За день до введения ограничительных мер семейная пара пересекла белорусско-польскую границу 15 раз на 5 автомобилях

Лиц, которые будут препятствовать нормальной работе пунктов пропуска «Брузги», мешать транзитному движению на границе, привлекут не только к административной ответственности. Об этом заявили в Госпогранкомитете Беларуси.