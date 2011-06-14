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Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в некоторых регионах Беларуси

14 июня 2011 06:41
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Прошедшие дожди немного улучшили ситуацию.Однако, в лесах Гомельской и Брестской областей по-прежнему самый высокий, 5-й класс. На Витебщине вероятность возникновения пожаров чуть ниже, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# общество # Белоруссия

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