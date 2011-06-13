Работа для студентов. Белорусские стройотряды работают и на олимпийской стройке в Сочи, и в Сибири

Второкурсник Виктор второе лето подряд проводит на стройке. И сейчас сессия совпала с началом трудового семестра.

После зачетов и экзаменов он спешит на работу во вторую смену. В студотряде будущий врач-ветеринар успешно освоил профессию плиточника.

Виктор Гаманович, участник студенческого стройотряда:

Можно заработать деньги, познакомиться с ребятами из других учебных заведений. Мы это делаем для своего родного города. И приятно будет пройтись по тем местам, где мы работали.

Объект, прозванный «Витебскими пирамидами», — грандиозная стройка. Торгово-развлекательный комплекс в центре города строят почти полтысячи человек. Сроки сжатые. Первую очередь нужно сдать к фестивалю «Славянский базар». Потому 50 стройотрядовцев – как скорая помощь. Они заняты на благоустройстве и строительстве двухуровневого паркинга.

Сергей Нищименко, главный инженер структурного подразделения строительного управления предприятия «Жилстрой»:

Молодые люди, полные энтузиазма и сил, помогают нам в тех местах, где не хватает собственных. В частности, у нас большой объем занимает благоустройство вокруг нашего объекта.

Массовое движение стройотрядов набрало обороты в Советском Союзе: поднятие целины, строительство БАМа и московского метрополитена. Энтузиазма не занимать и современной молодежи.

Ольга Маковецкая, комиссар Витебского областного штаба студенческих отрядов:

Дух остался прежним. Но мы поставлены в более жесткие рамки по охране труда, по тем видам работ, которые можно выполнять молодежи. А дух у молодежи и желание заработать всегда есть. Поэтому мы стараемся его поддерживать и предоставить каждому возможность поработать.

Все больше молодых энтузиастов предпочитает летнему отдыху работу. Белорусские трудовые десанты работают и за рубежом. Например, на олимпийской стройке в Сочи. А витебские бригады уже 5 лет подряд ездят строить дороги на Ямал. Следующий сводный отряд отправится на сибирский полуостров в июле, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».