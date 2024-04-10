«Во время ВОВ была пулемётная точка на колокольне». Клирик о храме Покрова Пресвятой Богородицы в Молодечно

Достопримечательность Молодечно, пополнившая список памятников архитектуры, – Свято-Покровская церковь, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. История святыни берет свое начало с далекой древности, когда на месте храма стояла деревянная церквушка. Когда она пришла в негодность, на месте святыни возвели каменную церковь.





Иерей Павел Черняк, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы:

Это решение было принято в 1865 году. И началась подготовка к строительству этого храма. В 1866 году торжественно заложили первый камень в основу этого храма, и началось строительство.





Храм освятили в 1870 году в честь Покрова Пресвятой Богородицы. С тех пор святыня никогда не закрывалась. В период Первой мировой войны все церковное имущество было эвакуировано вглубь России, в дальнейшем оно не было возвращено. Был поврежден церковный забор, но сам храм существенных повреждений не получил, хотя и требовал реставрации.

Подробности в видеоматериале.





Иерей Павел Черняк:

Во времена войны, конечно, досталось всему нашему Отечеству. Благодаря одному из выдающихся священников, который здесь служил 55 лет. Это отец Авенир Билев. Как бы ни пыталась советская власть закрыть храм, он отстоял.

Как свидетельствуют старожилы, во время Великой Отечественной войны была пулеметная точка на колокольне, которая служила для обороны. Был госпиталь при храме. Было найдено множество останков немецких солдат, захоронений на территории храма. Храм служил не только душевной помощью людям, но и в упокоении.