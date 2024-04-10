Колонны, лестница с ковровыми дорожками. Для чего предназначалось здание политехнического колледжа в Молодечно?

Величественные колонны, лепка и барельеф. Большое монументальное здание на центральной площади Молодечно приковывает взгляд любого, кто окажется в этом месте. По незнанию, логично предположить, что здание административное. Впрочем, изначально его строили именно для этих целей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Однако местные знают – в стенах постройки находится политехнический колледж. Откуда пошло название Молодечно и что здесь делал Наполеон в 1812-м? Собрали интересные факты из истории – подробности.





Тамара Лубинская, заместитель председателя совета Молодечненской районной организации ветеранов:

Строилось оно под административное здание, под обком партии и облисполком, потому что после освобождения Беларуси, с сентября 1944-го, произошла административная реформа. Вилейская область была ликвидирована, и образована Молодечненская область. Но самое интересное, что наша область просуществовала совсем недолго. В 1960 году новая территориально-административная реформа – и Молодечненская область перестала существовать. Поэтому оно имеет такой вид административного здания. И с колоннами.





В 1960 году здание передали Министерству образования. На место партийных работников пришли студенты политехнического техникума. Здание полностью переделали под учебный процесс.

Изделия из Молодечно знали в Российской империи, Австрии и Италии. Вот как процветало место во время Свенторжецких – читайте здесь.