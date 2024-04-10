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Изделия из Молодечно знали в Российской империи и Европе. Вот как процветало место во время Свенторжецких

10 апреля 2024 12:45
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В разные периоды Молодечненскими землями владели разные князья, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Среди них – такие известные фамилии, как Кишки, Сапеги, Огинские и Радзивиллы. Свой след в истории оставил и древний дворянский католический род Свенторжецких, который неразрывно связан с фольварком Малиновщина.

Откуда пошло название Молодечно и что здесь делал Наполеон в 1812-м? Собрали интересные факты из истории – подробности.

Изделия из Молодечно знали в Российской империи и Европе. Вот как процветало место во время Свенторжецких-1

Впервые имение упоминается в 1579 году как хутор Лебедевского двора. На протяжении многих столетий здесь сменился не один владелец. В XVI веке земли принадлежали князьям Гольшанским, позже имение перешло в руки Радзивиллов. Однако самым созидательным и длительным по времени было управление Малиновщиной рода Свенторжецких.

Изделия из Молодечно знали в Российской империи и Европе. Вот как процветало место во время Свенторжецких-4

Михаил Глинский, начальник отдела завода:
Основной расцвет относится к периоду Михаила Свенторжецкого. Он изучал агрономию и рыбоводство. В 1871 году он на этой территории построил винокурню, где начал производить дрожжи, вино, ликеры, настойки. То есть основал нынешний завод, который находится на этих землях.

Изделия из Молодечно знали в Российской империи и Европе. Вот как процветало место во время Свенторжецких-7

В конце XIX века водочные изделия из Малиновщины знали в Российской империи, Польше, Австрии и Италии. О высоком качестве продукции свидетельствуют многочисленные награды, полученные на различных выставках в Москве и Санкт-Петербурге. В начале XX века имение Свенторжецких относилось к числу «благоустроенных». В его состав входило пять деревень с общим количеством земли больше 2 000 десятин.

Изделия из Молодечно знали в Российской империи и Европе. Вот как процветало место во время Свенторжецких-10

Михаил Глинский:
Здесь в то время протекала река Рудовка, был каскад озер. Все заводы строились на реках, водоемах, потому что для производства спирта нужна вода. Для процесса и для охлаждения емкостей. Реки сейчас нет, но ручей до сих пор протекает. Впадает в Ушу, Уша – в Вилию, Вилия – в Неман и в Балтику.

Изделия из Молодечно знали в Российской империи и Европе. Вот как процветало место во время Свенторжецких-13

Главным архитектурным сооружением усадьбы был жилой дом. Одноэтажное здание из камня и кирпича, снаружи обшитое досками, что создавало впечатление деревянного сооружения, к сожалению, до наших дней не сохранилось. Чего не скажешь о флигеле, который служил кухней, прачечной и жильем для прислуги.

Изделия из Молодечно знали в Российской империи и Европе. Вот как процветало место во время Свенторжецких-16

Михаил Глинский:
С тех пор сохранилось все в том виде. В советское время здание использовалось как библиотека, потом здесь проживали граждане. Потом оно стало бесхозным, мы его выкупили.

Подробности в видео.

# История # общество # Алеся Иванова

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