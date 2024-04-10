Откуда пошло название Молодечно и что здесь делал Наполеон в 1812-м? Собрали интересные факты из истории

Молодечно – один из старинных городов Беларуси – берет свое начало с конца XIV столетия, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Вокруг его названия до сих пор ходят легенды.

Кто-то считает, что Молодечно происходит от местной речушки Молодечанки. Как раз на ее берегах когда-то было построено мощное укрепление. Бытует и другая версия: название города происходит от слова «молодец». Именно так во времена Древней Руси звали бойцов княжеской дружины. Изделия из Молодечно знали в Российской империи, Австрии и Италии. Вот как процветало место во время Свенторжецких – читайте здесь.





Татьяна Березовец, старший научный сотрудник Минского областного краеведческого музея:

Молодечно впервые упоминается 16 декабря 1388 года в присяжном листе, где Дмитрий Ольгердович написал письмо на верность великому князю Ягайло. Также у нас представлен рисунок вида нашего замка, который был основан в XIV веке и был достаточно неприступным. По упоминаниям, очень богат. Конечно, отапливался печами. У нас представлены достаточно редкие изразцы, найденные при археологических раскопках. Был найден редкий изразец с портретным изображением итальянского мужчины.

Татьяна Березовец:

Когда историки задались вопросом, откуда она могла здесь взяться… Дело в том, что она встречалась только в Вильно, Молодечно и Заславле. И оказалось, когда строили великому князю литовскому замок, период совпадает, туда были приглашены итальянские мастера. В контексте такие же изразцы появились и в Молодечно. Под Молодечно, сейчас это Городок, тоже был красивейший замок, и найденные там изразцы полихромные, разноцветные и более интересные по сюжетной линии. Например, можно увидеть, как зайцы жарят на костре охотника, или даму, которая держит на руке пылающее сердце.





Интересный факт: современный центр Молодечно не совпадает с историческим. В те времена замок находился недалеко от Вилейки. А известен он тем, что в 1812 году при отступлении там останавливался сам Наполеон и даже написал одну из своих последних бюллетеней, где рассказывал, почему проиграл войну.