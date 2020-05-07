Наталья Кочанова: принято абсолютно правильное выверенное решение о праздновании этой Победы

Новости Беларуси. Память о Великой Отечественной войне священна, она в сердце каждого белоруса. Сохранить ее – наш долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова обратила внимание, что в нашей стране с особым душевным теплом и заботой относятся к ветеранам – тем, кто в послевоенное время восстанавливал из руин белорусские города и села, к детям войны. Поэтому переписать историю не получится. Есть люди, которые сохраняют святую память о той войне. Наша задача – передать правду следующим поколениям.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

К сожалению, мы видим, что это касается не только тех далеких событий Великой Отечественной войны, но и тех событий, которые происходят сегодня. Фейки, ложная информация, которую освещают некоторые телекомпании и каналы – это просто недопустимо.

То, что сегодня происходит в нашей стране, касаясь эпидемиологической обстановки… Мы ведь знаем, какая обстановка, она регулируемая, она управляемая. Поэтому принято абсолютно правильное выверенное решение о праздновании этой Победы. Мы не можем предать память тех людей, которые погибли, отстояв свободу и независимость нашей страны, и тех, которые сегодня живут вместе с нами и говорят о том, что мы должны отмечать этот праздник.