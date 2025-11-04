ГАИ проводит акцию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Мероприятия также направлены на предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних в жилых зонах и на придомовых территориях.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В рамках акции сотрудниками столичной Госавтоинспекции проводится комплекс мероприятий по информированию подрастающего поколения о рисках и угрозах нарушений Правил дорожного движения с разъяснениями их требований. Также профилактическая работа проводится с родителями и законными представителями несовершеннолетних. В ходе проведения разъяснительных бесед инспекторы обращают внимание детей и их родителей на особенности участия в дорожном движении с учетом сезонности, в темное время суток, а также при ухудшении погодных условий.

Дополнительно в целях обеспечения безопасности детей организованы мероприятия по выявлению и пресечению нарушений водителями правил остановки и стоянки. Транспортные средства, стоящие с нарушением требований Правил дорожного движения и создающие условия ограниченной обзорности, подвергаются эвакуации с дальнейшим помещением на охраняемую стоянку.

В ГАИ напоминают: безопасность детей зависит не только от соблюдения Правил дорожного движения несовершеннолетними. Не меньше ответственности у водителей, важны и действия родителей. Дети, в силу своего возраста, не осознают опасности своего поведения, а значит, нужно ежедневно напоминать им правила безопасного поведения на дорогах и рядом с ними.