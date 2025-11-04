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Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце

04 ноября 2025 06:29
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Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце. В Минском научно-практическом центре впервые использовали мини-инвазивную методику при удалении опухоли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце-2

В ходе вмешательства предстояло избавиться от новообразования больших размеров. Вместо традиционного обширного разреза специалисты использовали минимальный доступ. Все манипуляции проведены на работающем сердце. Такой нестандартный подход требует от хирурга ювелирной точности и менее травматичен для пациента. 

Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце-4

Александр Жигалкович, заведующий отделом кардиоторакальной хирургии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
У этого человека опухоль была больших размеров – она занимала практически все правое предсердие. И встал вопрос о том, как проводить эту операцию по удалению этой опухоли. По данным контрольных исследований, опухоль удалена полностью. Мы ждем, конечно, гистологию этой опухоли, но внешний вид, макроскопический, как мы говорим, – вид этой опухоли указывает на то, что это действительно миксома сердца, доброкачественная опухоль. И эта операция приводит к полному выздоровлению.

Подобные операции занимают одну из топовых позиций среди кардиохирургических вмешательств. В Беларуси применение мини-инвазивного метода при лечении сердечно-сосудистых заболеваний планируют расширять. 

# Медицина # Учреждения здравоохранения # Здоровье

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