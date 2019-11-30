Во время реставрации Большого театра нашли три закопанных трупа немецких офицеров

Художественный руководитель Большого театра рассказал о том, что было со зданием во время ВОВ, в программе «В людях».

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Как относились немецкие оккупанты во время войны: на сцене был гараж гестапо. Там есть отдельный въезд с улицы. А в зрительном зале была военная конюшня. Театр был разделён на ложи. И получалось, что каждая ложа – это стойло для лошади военной. Во время реставрации предыдущей, не последней, нашли три закопанных трупа немецких офицеров при наградах, в парадной форме.

Также в интервью Валентин Елизарьев рассказал:

– как отнёсся к «Лебединому озеру» по ТВ во время путча



– о работе с Плисецкой и какие постановки готовит сейчас



– отчего чувствует себя белорусом советского происхождения



– почему любит рыбу, а не мясо



И сводил съёмочную группу на крышу театра.

Смотрите 30 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.