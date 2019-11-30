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«Что-то новое узнаём и чем-то делимся сами». В Минске выбирали лучшие студенческие отряды

30 ноября 2019 13:09
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Новости Беларуси. В Беларуси определили лучшие студенческие отряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Что-то новое узнаём и чем-то делимся сами». В Минске выбирали лучшие студенческие отряды-1

Победителей накануне чествовали в Минске. В третьем трудовом семестре участвовали больше 25 тысяч ребят из всех уголков нашей страны.

«Что-то новое узнаём и чем-то делимся сами». В Минске выбирали лучшие студенческие отряды-4

«Что-то новое узнаём и чем-то делимся сами». В Минске выбирали лучшие студенческие отряды-6

Они трудились на самых разных объектах и в самых разных сферах. Помогали возводить школы, принимали гостей II Европейских игр, собирали урожай, участвовали в реконструкции Косовского замка и строительстве третьей линии минского метро.

«Что-то новое узнаём и чем-то делимся сами». В Минске выбирали лучшие студенческие отряды-9

Особая ответственность на тех, кто работал на Всебелорусской молодежной стройке – атомной станции в Островце. Здесь отмечены студенты Полоцкого университета, им вручили переходящее знамя Президента. 

«Что-то новое узнаём и чем-то делимся сами». В Минске выбирали лучшие студенческие отряды-12

Валентин Барановский, комиссар строительного отряда «Эврика»:
Часть бойцов нашего отряда работала на атомной электростанции, а часть работала над благоустройством самого города Островца. Очень понравилось, это большой профессиональный опыт, общение.

«Что-то новое узнаём и чем-то делимся сами». В Минске выбирали лучшие студенческие отряды-15

Татьяна Моисеева, участник педагогического отряда (Россия):
Мы находим здесь новых друзей, обмениваемся опытом, что-то новое для себя узнаем и чем-то делимся сами.

«Что-то новое узнаём и чем-то делимся сами». В Минске выбирали лучшие студенческие отряды-18

Олег Дикун, второй секретарь ЦК БРСМ:
У нас традиционно много сельскохозяйственных отрядов, сервисных, педагогических. География из года в год расширяется. В этом году мы второй раз выехали в Молдову, если в прошлом году у нас был только один отряд, то теперь это два отряда. На будущий год мы планируем, что порядка пяти отрядов поедет в Молдову.

Торжественная церемония открывала Всебелорусский слет студотрядов. Сегодня он продолжает работу.  

# Студенты # общество # Валентин Барановский # Татьяна Моисеева # Олег Дикун # Фотофакт

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