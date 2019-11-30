«Что-то новое узнаём и чем-то делимся сами». В Минске выбирали лучшие студенческие отряды

Новости Беларуси. В Беларуси определили лучшие студенческие отряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей накануне чествовали в Минске. В третьем трудовом семестре участвовали больше 25 тысяч ребят из всех уголков нашей страны.

Они трудились на самых разных объектах и в самых разных сферах. Помогали возводить школы, принимали гостей II Европейских игр, собирали урожай, участвовали в реконструкции Косовского замка и строительстве третьей линии минского метро.

Особая ответственность на тех, кто работал на Всебелорусской молодежной стройке – атомной станции в Островце. Здесь отмечены студенты Полоцкого университета, им вручили переходящее знамя Президента.

Валентин Барановский, комиссар строительного отряда «Эврика»:

Часть бойцов нашего отряда работала на атомной электростанции, а часть – работала над благоустройством самого города Островца. Очень понравилось, это большой профессиональный опыт, общение.

Татьяна Моисеева, участник педагогического отряда (Россия):

Мы находим здесь новых друзей, обмениваемся опытом, что-то новое для себя узнаем и чем-то делимся сами.