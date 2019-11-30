Как стюардессы отвлекали пассажиров при ЧП: «Наливаем напитки и разносим. Люди не понимают, почему опять напитки. Улыбаемся»

Небо. Самолёт. И, конечно же, девушки. Первой стюардессой в мире стала 26-летняя Эллен Чёрч, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» .

Юная американка с лицензией пилота обратилась в авиакомпанию в надежде сесть за штурвал. Но руководству пришла в голову другая идея. Так появилась служба бортпроводников.

Александра Сенькова, бортпроводник (1961-1981 гг.):

Всё время пилоты же помогали вторые. Они выходили в салон: водичку дадут, пакеты раздадут, газеты, и потом быстрее в кабину выполнять свои обязанности. Во-первых, они восстали, а во-вторых, это небезопасно было. И решили, что надо тоже набрать своих девочек на борт самолёта.

В 1954 году должность бортпроводника вводят в Беларуси.

Одна из первых бортпроводниц БССР: «Была женщина очень активная из командного состава. Она меня учила три дня»

К подбору стюардесс руководство гражданской авиации подходило со всех сторон. Приятная внешность, грамотная речь, обязательно медицинское образование и огромная стрессоустойчивость. Задача №1 – не потерять лицо даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации.

Александра Сенькова:

Разные ситуации были с двигателями неисправными. Пассажиров надо как-то отвлечь. Наливаем напитки и разносим по салону. Люди не понимают, почему опять напитки. Но улыбаемся: «Всё в порядке. У нас много. Вот, пейте, пожалуйста». Приземляются и только видят, что они приземлились в Минске, а не в каком-то другом порту.