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«С подъезда вышла, и уже рыбой пахнет». Рыбные ярмарки приглашают минчан за покупками

30 ноября 2019 13:59
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Новости Беларуси. Карп, толстолобик, белый амур, радужная форель и щука. Минчане в эти выходные могут рассчитывать на большой улов. В городе проходят рыбные ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С подъезда вышла, и уже рыбой пахнет». Рыбные ярмарки приглашают минчан за покупками-1

«С подъезда вышла, и уже рыбой пахнет». Рыбные ярмарки приглашают минчан за покупками-3

Так, например, чешуйчатые ряды растянулись на проспекте Рокоссовского. Продукцию собственного производства предлагают лучшие хозяйства страны.

«С подъезда вышла, и уже рыбой пахнет». Рыбные ярмарки приглашают минчан за покупками-6

В ассортименте прудовая рыба и ценные сорта. Особым спросом пользуется карп и сыро-вяленая продукция, а также мороженые полуфабрикаты и консервы. 

«С подъезда вышла, и уже рыбой пахнет». Рыбные ярмарки приглашают минчан за покупками-9



За приятными покупками минчан приглашают и 1 декабря. Для гостей также подготовлены концертные программы. 

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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