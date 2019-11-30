«С подъезда вышла, и уже рыбой пахнет». Рыбные ярмарки приглашают минчан за покупками

Новости Беларуси. Карп, толстолобик, белый амур, радужная форель и щука. Минчане в эти выходные могут рассчитывать на большой улов. В городе проходят рыбные ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, например, чешуйчатые ряды растянулись на проспекте Рокоссовского. Продукцию собственного производства предлагают лучшие хозяйства страны.

В ассортименте прудовая рыба и ценные сорта. Особым спросом пользуется карп и сыро-вяленая продукция, а также мороженые полуфабрикаты и консервы.