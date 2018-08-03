Во время рабочей поездки в Миорской район Александр Лукашенко потребовал навести дисциплину и посетил новый медгородок

Новости Беларуси. Усилить кадровую и технологическую дисциплину во время уборочной – такое требование Александр Лукашенко озвучил 3 августа во время рабочей поездки в Миорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил хозяйство «Турково» в Витебской области. Здесь специализируются на производстве мяса, молока, и, как правило, собирают хороший урожай зерновых. Президенту доложили о темпах жатвы по всей стране, обеспечении животноводческой отрасли кормами и технологиях их заготовки. Речь также зашла о социально-экономическом развитии региона. Александр Лукашенко посетил Миорскую центральную районную больницу, где в мае 2018 года ввели в эксплуатацию новый корпус. Корреспондент Евгений Горин продолжит.

Евгений Горин, СТВ:

Сегодня тот самый момент, когда можно сказать, что амбары страны наполовину полны. Убрано 50 % зерновых полей.

Намолочено более 3 миллионов тонн зерна, можно с высокой долей вероятности говорить о лидерах жатвы. Больше всего зерна ожидается в Минской области. На втором месте – Гродненская, Брестская на третьем. Сегодняшняя рабочая поездка Президента в регион, который называют зоной рискованного земледелия. Витебская область – место, где на 1 рубль произведенной и проданной продукции 90 копеек затрат. В других областях расходов меньше, да и маржа выше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Высохло. Гомельскую область засушило, Брестскую засушило, юг Гродненской и Минской тоже подушило. У них урожая нет. А у вас урожай хороший, особенно восточный край. Да и здесь. Если здесь, я посмотрел, поле хорошее, под 40 центнеров хлеба. Но если это поле хорошее, так чем другие поля плохие? Просто надо подтягиваться и очень жестко себя вести, дисциплина – прежде всего. И жалоб никаких быть не должно.

Можно анализировать цифры по состоянию сельхозтехники. Ее готовность по стране 97 %! Даже если брать Витебскую область, то это 93 % для парка комбайнов, то есть никаких нареканий не вызывает. Убрать зерно в Беларуси – это буквально дело техники. Подход к работе ответственный, поэтому в каждом хозяйстве за каждый комбайн отвечает конкретный механизатор.

Александр Лукашенко:

Здесь каждый район должен определиться, исходя из климатических условий, привычки людей, того, что старики, в конце концов, говорят. Да и ты уже тут поработал сколько. Вот тебе район, надо это, это и это сеять. И пусть возделывают. Но самое главное – это дисциплина. Говорят, кадров не хватает. Всего у нас хватает, просто надо напрячься.

И «молочка», и мясная промышленность – две сильные позиции белорусского АПК – очень зависят от качественных кормов. Правильная их заготовка (в тюках под пленкой) – технология, которая позволяет и зимой качественно кормить буренок. Так заготовлено 42 % сенажа к плану.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

Собираем наши прессы. Александр Лукашенко:

Так собираем или производим? Михаил Русый:

Часть наших, локализация 40 %, а часть комплектующих французские и немецкие. Александр Лукашенко:

Плохо. А какое предприятие у нас создает прессы, кому мы поручали?

Михаил Русый:

Шакутин взял, «Полымя» у нас в Борисове создает. Александр Лукашенко:

Значит зимой – предупреди всех – покажут мне свои прессы. Нам надо производить свой пресс. Михаил Русый:

Ну вот «Торнадо» у нас неплохой. Александр Лукашенко:

Это спасение для страны, не только для Витебщины. Посмотри: завернул, вот они, в пленке лежат эти рулоны.

В Витебской области собрано уже треть урожая. В 2018 году уборка началась раньше, чем обычно. При этом растет выручка организаций Миорского райoна. По сравнению с 2017 годом она увеличилась на 23 %: вырос выпуск мяса и экспорт товаров в 6,5 раз.

Александр Лукашенко:

Зерном мы обеспечим страну без проблем, это меня уже не волнует. Михаил Русый:

Александр Григорьевич, смотрите: госзаказа 40 % у нас выполнено. Александр Лукашенко:

Ну, я не только говорю по госзаказу. Госзаказы мы можем и не выполнять, у нас с тобой хватает запасов. Нам надо скот накормить, молоко и мясо получить. Михаил Русый:

5,5 миллионов тонн зерна у нас идет на корм скоту, поэтому все эти вопросы мы здесь решаем.

Сложно поверить, но на месте этого уютного медицинского городка два десятилетия располагалась стройка, а получение медицинской помощи для местных жителей нередко превращалось в головоломку. Районная больница была разбросана по 11 корпусам. Довести строительство «до ума» помогла государственная программа. Сейчас на окраине города комфортное трехэтажное здание, лаборатория, хозблок и современное медицинское оборудование.

Елена Сивая, главный врач Миорской центральной районной больницы:

Сейчас в течение часа практически можем провести хорошую диагностику пациента, поступающего в приемный покой. Раньше это занимало намного больше времени. Возможность появилась сразу в приемном покое посмотреть УЗИ-диагностику, сделать фиброгастродуоденоскопию. То есть не надо никуда уже ехать.

Теперь у врачей все под рукой. В ближайшее время в больнице установят оборудование для проведения малоинвазивных операций. Это значит, что пациентов больше не придется отправлять в область. Переоснастили и диагностическую часть. Диагноз больному поставить стало легче: практически рядом с приемным отделением – рентген-кабинет. К слову, он белорусского производства.

Две операционные тоже оборудованы в ногу со временем. Кислород, вакуум – все сконцентрировано на потолочной консоли, которую можно подвести к любой части операционного стола. Оперативная помощь теперь дело техники.

Этого пациента доставили с кровотечением – минуя приемный покой, сразу на операционный стол.

Нашлось место и для собственного родильного отделения. С момента открытия больницы на свет здесь уже появились 27 малышей. Сегодня в палатах четыре женщины с новорожденными дочками, еще семь вот-вот станут мамами.

Александр Лукашенко:

Не последний, минимум три-четыре надо. Маргарита старшую дочку родила в Минске – там раньше жила молодая семья. Теперь за пополнением пришла в новую больницу. Говорит, здесь условия не хуже, чем в столичных роддомах.

Маргарита Ровинская, молодая мама:

Не хуже, и даже во многом лучше в этом роддоме. Потому что мам меньше, вниманием мы не обделены, условия очень хорошие и персонал очень внимательный. Прием пациентов не останавливается ни на минуту. В районе больше 20 тысяч жителей. А «плечо доставки» (так медики называют максимально отдаленный населенный пункт, который обслуживают врачи) 45 километров. По нормативам на 15 тысяч человек положена всего одна бригада скорой помощи. Нормы, говорят специалисты, устарели. Еще одно новшество – врачи общей практике.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

В первую очередь изменится нагрузка на этого врача. С 1700 у участкового терапевта до 1500 жителей. Это изменит команду врача: это не только медицинская сестра, но медицинская сестра с новыми компетенциями. А так же помощник врача, который поможет высвободить врачу время не только для больного пациента, но и для здорового, посещая хронических больных, имея возможность выписать рецепты и так далее.

Такой уровень медицинского обслуживания – залог развития района. К слову, планы здесь грандиозные. Инвестор (сам, кстати, родом из здешних мест) на малой родине строит металлопрокатный завод. Одно из условий – обеспечить рабочих, а их будет не меньше 300, доступной и качественной врачебной помощью. Алексей Коваленок предлагает построить в Миорах уникальный мультипрофильный кардиологический центр с немецкими инвестициями и технологиями.

Александр Лукашенко:

Ты хочешь построить частную клинику. Нет проблем. Тем более, иностранцы готовы помочь. Алексей Коваленок:

Здесь бюджета на строительство не нужно, здесь все построится иностранным партнером, управление будет иностранное. Таких нет у нас. Александр Лукашенко:

Если мы будем у тебя лечить людей, которые не платят и не могут заплатить, мы за них будем платить. Если мы будем видеть, что нам предложат для того, чтобы заработать (грубо говоря – не думаю, что это так) деньги большие на этом, мы откажемся от услуг, потому что у нас хватает, где лечить людей. Но это перспектива может быть, это новый уровень. Я готов тебе помогать. Строй, а по взаимоотношениям конкретным мы договоримся, когда будем видеть определенные цифры.