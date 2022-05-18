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Во времена большевиков были закрыты все кадетские училища. Как сегодня в Беларуси обучают будущих офицеров?

18 мая 2022 13:49
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Новости Беларуси. Здравствуй, юность в сапогах, или доброе утро из Минского областного кадетского училища. В программе «Центральный регион» на СТВ расскажем все о почти армейском распорядке дня. О кадетах, романтике и братстве.  

Во времена большевиков были закрыты все кадетские училища. Как сегодня в Беларуси обучают будущих офицеров?-1

Кадет – в переводе с французского – «младший». Так во Франции называли молодых дворян на военной службе до их производства в офицеры. На территории Российской Империи первые кадетские корпуса стали создаваться при Петре I. Императору приглянулся опыт подготовки будущих офицеров во время путешествий по Европе. Так, в 1732-м первый шляхетский корпус кадетов открылся в Петербурге. Вслед за ним подобные корпуса начали появляться и в других городах. На белорусских землях – в Полоцке, Несвиже, Гродно, Бресте и Шклове. Поначалу жизнь кадетов подчинялась внутреннему уставу, но была относительно вольной. 

Во времена большевиков были закрыты все кадетские училища. Как сегодня в Беларуси обучают будущих офицеров?-3

Все изменилось с приходом в руководство петербуржского корпуса знаменитого полководца Кутузова. Всех преподавателей он заменил офицерами, ввел занятия по тактике и военной истории. Обучали кадетов не только военному искусству – прививали литературный вкус, стремление к естественным наукам и хорошие манеры. Большевики, придя к власти, упразднили кадетские корпуса. Уже во время Великой Отечественной по их образцу для детей военнослужащих стали открывать суворовские училища. В Беларуси новый импульс кадетское движение получило в 2010-м. Училища были открыты в каждой области. В центральном регионе альма-матер будущих офицеров – Слуцк.  

Во времена большевиков были закрыты все кадетские училища. Как сегодня в Беларуси обучают будущих офицеров?-5

Они носят форму с алыми погонами и живут по уставу. Те, кто с детства мечтают о военной карьере, поступают сюда после 7 класса. Новобранцам недостаточно просто сдать вступительные экзамены. Нужно пройти медкомиссию и психологический отбор. Кадеты обладают хорошим здоровьем и выносливостью. Для проверки физической формы тоже свои нормативы при поступлении. Дальше предстоит привыкать к кадетскому распорядку. Подъем в 06:50, зарядка, построение и занятия по расписанию. И главное – ребята расстаются с мобильными телефонами. Их выдают на определенное время только по выходным. В будни позвонить домой и поделиться новостями можно вот так – по старинке, с таксофона.  

Во времена большевиков были закрыты все кадетские училища. Как сегодня в Беларуси обучают будущих офицеров?-7

Вчера только «девятку» получил. По руслиту.  

Во времена большевиков были закрыты все кадетские училища. Как сегодня в Беларуси обучают будущих офицеров?-9

– Привыкли?  
– Привыкли. Только по выходным, в субботу и воскресенье. Так бывает, если родителям позвонить.  
– Каждый день домой звоните?  
– Не, не каждый день. Через дня 2-3 позвоню, спрошу, как дела. И все.  
– Скучаете?  
– Нет, уже привык.  

Во времена большевиков были закрыты все кадетские училища. Как сегодня в Беларуси обучают будущих офицеров?-11

Кадеты осваивают обычную школьную программу. Главное отличие – в расписании с первого года допризывная подготовка. Азы военного дела преподает подполковник запаса Андрей Валентович Семенихин.  

К выполнению норматива приступить!  

Яна Шипко, корреспондент:  
Что входит в допризывную подготовку? Получается, будни у ребят похожи, как в армии.  

Во времена большевиков были закрыты все кадетские училища. Как сегодня в Беларуси обучают будущих офицеров?-13

Андрей Семенихин, преподаватель допризывной подготовки Минского областного кадетского училища:  
До армии еще, наверное, далеко, но мы пытаемся самим существованием кадетского училища привить дисциплину. Соответственно, предметы, которые они изучают, по допризывной подготовке в дальнейшем помогают в поступлении в различного рода силовые структуры, высшие учебные заведения.  

Во времена большевиков были закрыты все кадетские училища. Как сегодня в Беларуси обучают будущих офицеров?-15

Настоящий кадет должен быть не только смелым и подкованным в военном деле, но и галантным. Кадетские балы – одна из самых красивых традиций училища.  

Во времена большевиков были закрыты все кадетские училища. Как сегодня в Беларуси обучают будущих офицеров?-17

Илья Галак, кадет 4 курса Минского областного кадетского училища:  
В кадетском училище каждый Новый год проводится бал. Все кадеты танцуют. Веселятся, радуются. Праздник.  

Во времена большевиков были закрыты все кадетские училища. Как сегодня в Беларуси обучают будущих офицеров?-19

Елизавета Ященко, кадет 4 курса Минского областного кадетского училища:  
Приобретаешь какую-то нежность. Ты вся такая нежная, чувствуешь себя принцессой.  

«У обычных ребят нет такой дисциплины». Почему эти девушки решили выбрать кадетскую службу? Подробности далее.  

# Кадеты в Беларуси # Яна Шипко

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