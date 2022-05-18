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«У обычных ребят нет такой дисциплины». Почему эти девушки решили выбрать кадетскую службу?

18 мая 2022 13:57
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Новости Беларуси. Здравствуй, юность в сапогах, или доброе утро из Минского областного кадетского училища. В программе «Центральный регион» на СТВ расскажем все о почти армейском распорядке дня. О кадетах, романтике и братстве. 

С легкостью управляться с автоматом учатся и парни, и девушки. Мастер-класс преподаст третьекурсница Маргарита.  

«У обычных ребят нет такой дисциплины». Почему эти девушки решили выбрать кадетскую службу?-1

– Просто вниз. Дергаем, только сильно. И спускайте, делайте контрольный выстрел.  
– Вам все это пригодится в жизни?  
– Да. Нас здесь обучают тому, что пригодится в жизни.  
– Как думаете, чем вы отличаетесь от обычных ребят, которые на гражданке?  

«У обычных ребят нет такой дисциплины». Почему эти девушки решили выбрать кадетскую службу?-4

Маргарита Шмерко, кадет 3 курса Минского областного кадетского училища:  
У обычных ребят нет такой дисциплины, как у нас, понятия субординации со старшими. У них все одинаковое: школа, дом. А у нас много разного. Посещаем много чего, выступаем (танцы, концерты). Особенно когда присяга. Когда ты получаешь погоны. Ты сначала два месяца ходишь без них. А потом сама присяга – это мероприятие достаточно завораживающее.  
– А дальше уже определились с профессией?  
– Может, МВД, Следственный комитет. Еще рассматриваем ОМОН. Сказали, девочек берут. Можно попробовать поступить.  

В отличие от суворовского училища поступать в кадетское могут и девушки. По некоторым направлениям даже дают фору парням.  

«У обычных ребят нет такой дисциплины». Почему эти девушки решили выбрать кадетскую службу?-7

Алиса – один из лучших стрелков в училище. Недавно заняла второе место на республиканских соревнованиях. Девушка могла бы поступать в БГУФК и заниматься спортивной стрельбой профессионально или стать снайпером в Вооруженных Силах, но выпускница уже взяла на мушку профессию эксперта-криминалиста. Впрочем, со своим хобби по жизни расставаться не собирается.  

«У обычных ребят нет такой дисциплины». Почему эти девушки решили выбрать кадетскую службу?-10

Алиса Афанасьева, кадет 4 курса Минского областного кадетского училища:
Меня этот вид спорта привлек прежде всего тем, что мне понравились ощущения – держать винтовку, как надо сосредоточиться, как надо правильно дышать. Надо смотреть, чтобы твой палец лежал правильно, на первой фаланге. Надо смотреть расположение, не наклонена ли винтовка. Тянет в тир, ты уже привык к этому и стараешься как можно чаще посещать, улучшать свои знания, навыки.  

«У обычных ребят нет такой дисциплины». Почему эти девушки решили выбрать кадетскую службу?-13

Яна Шипко, корреспондент:  
С разборкой и сборкой автомата не очень получилось. Может, хотя бы из спортивной винтовки удастся попасть в мишень.  
– К плечу, и немножечко его приподнимите. Будет проще и удобнее. Этой рукой возьмитесь за приклад. Смотрите сюда, и вы должны выравнивать. Там такой кружочек.  

«У обычных ребят нет такой дисциплины». Почему эти девушки решили выбрать кадетскую службу?-16

– Первый раз у вас единичка, а второй раз – пятерка, потому что линия задета. Это считается как пять.  
– Класс! Это очень азартно.  
– У вас очень хорошо получается.  

«У обычных ребят нет такой дисциплины». Почему эти девушки решили выбрать кадетскую службу?-19

После тира мой коуч по стрельбе перевоплощается в прекрасную леди на танцполе. Попадать в ритм вальса получается также легко, как и в яблочко мишени.  

Во времена большевиков были закрыты все кадетские училища. Как сегодня в Беларуси обучают будущих офицеров? Читайте далее.  

# Кадеты в Беларуси # общество # Маргарита Шмерко # Алиса Афанасьева # Яна Шипко # Фотофакт

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