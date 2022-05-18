«У обычных ребят нет такой дисциплины». Почему эти девушки решили выбрать кадетскую службу?

Новости Беларуси. Здравствуй, юность в сапогах, или доброе утро из Минского областного кадетского училища. В программе «Центральный регион» на СТВ расскажем все о почти армейском распорядке дня. О кадетах, романтике и братстве. С легкостью управляться с автоматом учатся и парни, и девушки. Мастер-класс преподаст третьекурсница Маргарита.

– Просто вниз. Дергаем, только сильно. И спускайте, делайте контрольный выстрел.

– Вам все это пригодится в жизни?

– Да. Нас здесь обучают тому, что пригодится в жизни.

– Как думаете, чем вы отличаетесь от обычных ребят, которые на гражданке?

Маргарита Шмерко, кадет 3 курса Минского областного кадетского училища:

У обычных ребят нет такой дисциплины, как у нас, понятия субординации со старшими. У них все одинаковое: школа, дом. А у нас много разного. Посещаем много чего, выступаем (танцы, концерты). Особенно когда присяга. Когда ты получаешь погоны. Ты сначала два месяца ходишь без них. А потом сама присяга – это мероприятие достаточно завораживающее.

– А дальше уже определились с профессией?

– Может, МВД, Следственный комитет. Еще рассматриваем ОМОН. Сказали, девочек берут. Можно попробовать поступить. В отличие от суворовского училища поступать в кадетское могут и девушки. По некоторым направлениям даже дают фору парням.

Алиса – один из лучших стрелков в училище. Недавно заняла второе место на республиканских соревнованиях. Девушка могла бы поступать в БГУФК и заниматься спортивной стрельбой профессионально или стать снайпером в Вооруженных Силах, но выпускница уже взяла на мушку профессию эксперта-криминалиста. Впрочем, со своим хобби по жизни расставаться не собирается.

Алиса Афанасьева, кадет 4 курса Минского областного кадетского училища:

Меня этот вид спорта привлек прежде всего тем, что мне понравились ощущения – держать винтовку, как надо сосредоточиться, как надо правильно дышать. Надо смотреть, чтобы твой палец лежал правильно, на первой фаланге. Надо смотреть расположение, не наклонена ли винтовка. Тянет в тир, ты уже привык к этому и стараешься как можно чаще посещать, улучшать свои знания, навыки.

Яна Шипко, корреспондент:

С разборкой и сборкой автомата не очень получилось. Может, хотя бы из спортивной винтовки удастся попасть в мишень.

– К плечу, и немножечко его приподнимите. Будет проще и удобнее. Этой рукой возьмитесь за приклад. Смотрите сюда, и вы должны выравнивать. Там такой кружочек.

– Первый раз у вас единичка, а второй раз – пятерка, потому что линия задета. Это считается как пять.

– Класс! Это очень азартно.

– У вас очень хорошо получается.