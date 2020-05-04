«Во славу общей Победы»: 4 мая передали капсулы с мест захоронений Витебской области и Минска

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой жизни освободил мир от фашизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные торжества пройдут 9 мая, но уже сейчас праздничные мероприятия охватили всю страну. Международная акция памяти «Во славу общей Победы» близится к завершению. 4 мая в Минске и Витебской области передали капсулы с землей, собранной с мест воинской славы. К подвигу белорусского народа прикоснулась наш корреспондент Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, корреспондент:

9 мая 1945-го. Вот уже почти 75 лет мы не знаем, что такое выстрелы, не боимся в один миг потерять родных и близких. Но здесь, в Тростенце, чувствуются боль и страх тех, кто чуть менее века назад отдал за нас жизнь.

А их было немало: на территории современного мемориального комплекса в свое время погибли более 200 тысяч человек.

Неудивительно, что именно здесь передали капсулы, в которых вместе с землей заключена история города-героя Минска. И когда, как не сейчас, в непростое время, важно напомнить: самое главное – это мирная, спокойная и стабильная жизнь.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Идеология этого мероприятия одна, и она была на протяжении всех 75 лет с момента обретения нашей страной, народом этой Победы – это память. Память тех, кто лег на полях сражений, и память тех живых, которые эту победу ковали.

По-прежнему волонтеры акции по всей стране в деталях восстанавливают события войны и истории судеб своих земляков, погибших за родину. Подобные инициативы важны не только нам, кто знает о войне исключительно из книг и фильмов, но и тем, кто подарил свободу целому народу.

Анатолий Адоньев, председатель совета Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Для нас важно еще то, что эта память должна храниться веками. И вот эта земля святая ляжет в соборе и будет тревожить наши души, будет тревожить наши сердца и заставлять волноваться и помнить о тех защитниках отечества, о тех солдатах, которые отдали свою жизнь за великую Победу.

4 мая вместе с минским завершился витебский этап акции. Из северного региона в столицу передали 24 капсулы. Событие также прошло в знаковом для всей Беларуси месте – мемориальном комплексе «Прорыв». Здесь в ночь с 4 на 5 мая 1944-го партизаны прорвали блокаду немецких оккупантов и вывели за собой 15 тысяч мирных жителей.

Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Мы встретились, пообщались и приняли участие в международном этапе акции «Во славу всеобщей Победы». И там, в Сквере героев, нам была передана капсула с могилы Героя Советского Союза Егорова. Это был очень знаковый момент для нас. Егоров, он и воевал в Республике Беларусь, принимал участие в легендарном «Прорыве». А потом, меньше чем через год, воздрузил знамя над Рейхстагом. Этот человек уникальный и это очень приятно, трогательно, что мы могли прикоснуться к этому.