Сколько зарабатывают на экспорте медуслуг? Рассказала главврач больницы Минска

Только в 2023 году в Беларуси практически 100 тысяч иностранцев доверили свое здоровье нашим медикам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Больше всего на лечение приезжают из стран СНГ и Прибалтики. Спрос на белорусские медицинские услуги этим не ограничивается.

Райн Джеймс, житель Великобритании:

В мой последний приезд в Беларусь я обращался за медицинскими услугами в эту больницу. Я был приятно удивлен дружелюбием и компетентностью докторов, а также современным оборудованием. Рекомендую обращаться в эту больницу. «Здесь реально лечат». Почему иностранцы выбирают белорусские больницы?

В третьей больнице Минска по экспорту медуслуг на этот раз удалось перевыполнить план больше чем в два раза. В этом году прибыль позволила приобрести видеопроцессор, чуть ранее – оптический компьютерный томограф, сейчас самый лучший в стране. Он помогает без внутренних вмешательств вовремя обнаружить заболевания, которые приводят к слепоте, а врачам дает возможность сохранить пациенту зрение.

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:

В этом году наша прибыль составила за 10 месяцев около 160 тысяч долларов с учетом того, что наше учреждение является одним из самых небольших в городе. Мы не только развиваем медицинский туризм, но и медицинский туризм помогает развиваться и нашим учреждениям, потому что это внебюджетные средства, которые мы можем потратить на укрепление материально-технической базы.