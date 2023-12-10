Сколько зарабатывают на экспорте медуслуг? Рассказала главврач больницы Минска
Только в 2023 году в Беларуси практически 100 тысяч иностранцев доверили свое здоровье нашим медикам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Больше всего на лечение приезжают из стран СНГ и Прибалтики. Спрос на белорусские медицинские услуги этим не ограничивается.
Райн Джеймс, житель Великобритании:
В мой последний приезд в Беларусь я обращался за медицинскими услугами в эту больницу. Я был приятно удивлен дружелюбием и компетентностью докторов, а также современным оборудованием. Рекомендую обращаться в эту больницу.
«Здесь реально лечат». Почему иностранцы выбирают белорусские больницы?
В третьей больнице Минска по экспорту медуслуг на этот раз удалось перевыполнить план больше чем в два раза. В этом году прибыль позволила приобрести видеопроцессор, чуть ранее – оптический компьютерный томограф, сейчас самый лучший в стране. Он помогает без внутренних вмешательств вовремя обнаружить заболевания, которые приводят к слепоте, а врачам дает возможность сохранить пациенту зрение.
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:
В этом году наша прибыль составила за 10 месяцев около 160 тысяч долларов с учетом того, что наше учреждение является одним из самых небольших в городе. Мы не только развиваем медицинский туризм, но и медицинский туризм помогает развиваться и нашим учреждениям, потому что это внебюджетные средства, которые мы можем потратить на укрепление материально-технической базы.
Приезжают за консультациями и лечением к нашим терапевтам, офтальмологам, хирургам из России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Израиля.
Подробности в видео.
Белорусская медицина – уже мировой бренд. В год в среднем наши врачи оказывают медицинскую помощь более 150 тысячам иностранцев. И на здоровье! Такой статистический результат – настоящее признание профессионализма и качества. Ведь самое ценное доверяют нашим докторам!