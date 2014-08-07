Во многих районах Минска созданы «тропы здоровья» для людей, ведущих активный образ жизни

Ведете активный образ жизни, бегаете по утрам и хотите заниматься спортом на свежем воздухе? – Добро пожаловать на столичные тропы здоровья! В каждом районе Минска в красивых и ухоженных парках оборудованы спортивные площадки и беговые дорожки.

Вероника Смолякова:

Сейчас лето и мы приходим сюда каждый день, потому здесь очень хорошие тренажёры, очень весело.

Начнем нашу экскурсию с излюбленного места отдыха горожан - водохранилища Дрозды. Около пляжа номер 2 при входе в парк установлена карта, где четко обозначены все 5 площадок с тренажерами.

Владимир Верин, мастер УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

На территории парка, включая полосу пляжа, одиннадцать километров дорожек. В парке находится семь беседок, оборудованных мангалами, скамейками.

В этом парке есть тренажеры на различные группы мышц: воздушный ходок, лыжник, маятник, брусья для силовых упражнений и многое другое – в свободном доступе для всех желающих!

Столичной парк Победы тоже распахнул свои ворота для спортсменов. Площадку с тренажерами на все группы мышц можно найти у входа в парк со стороны улицы Нововиленской.

Ценители бега и босых прогулок тренируются на новенькой площадке по улице Льва Сапеги. Здесь оборудована «тропа ощущений» , на которой можно прочувствовать фактуру природных материалов – щебень, песок, крупный камень, бревна и деревянные спилы. На новой площадке есть место и для игр в бадминтон и для занятий на тренажерах!

Тропы здоровья есть в каждом районе Минска. Самая первая открылась во Фрунзенском районе. Протяженностью в 500 метров, дорожки для спортсменов есть и в Парках Горького, Челюскинцев, 50-ти летия Октября и в новом парке около Чижовка-арены.