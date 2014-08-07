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Школьная форма с термометром и защитой от излучений мобильного телефона появилась в Беларуси

07 августа 2014 07:14
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Новости Беларуси. Одежда из будущего. В белорусских магазинах будут продавать необычную школьную форму. Теперь родители смогут контролировать температуру тела своего ребенка и не переживать о том, что мобильный телефон принесет вред.

Специальный карман, который теперь появится в школьной форме, изготовлен из ткани, которая защитит ребенка от каких-либо излучений. А вшитый термометр позволит контролировать температуру тела ребенка и вовремя предупреждать простудные заболевания.

Разработчики придумали и одежду-трансформер, отмечая, что белорусские школьники стали выше и полнее. Напомню, школьные базары работают уже почти месяц. А до конца августа в Беларуси их планируется провести более 750, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Детская одежда

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