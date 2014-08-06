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Ветеранам-афганцам вручили юбилейные медали 6 августа

06 августа 2014 19:15
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Новости Беларуси. Награда за смелость и отвагу. 255 ветеранов-афганцев, проживающих в Центральном районе Минска, 6 августа получили юбилейные медали «25 лет вывода советских войск из Афганистана».

Церемония награждения прошла в зале Победы Музея истории Великой Отечественной войны. Поздравить героев пришли представители районной администрации, родные и близкие.

Всего в Минске проживает более 5 тысяч воинов-интернационалистов, из них более 4 тысяч — афганцы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Ветеран войны # Фотофакт

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