Ветеранам-афганцам вручили юбилейные медали 6 августа

Новости Беларуси. Награда за смелость и отвагу. 255 ветеранов-афганцев, проживающих в Центральном районе Минска, 6 августа получили юбилейные медали «25 лет вывода советских войск из Афганистана».

Церемония награждения прошла в зале Победы Музея истории Великой Отечественной войны. Поздравить героев пришли представители районной администрации, родные и близкие.

Всего в Минске проживает более 5 тысяч воинов-интернационалистов, из них более 4 тысяч — афганцы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.