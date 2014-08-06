На Минском море наводят порядок: подсыпают пляж, кладут асфальт, ставят торговые точки - создают инфраструктуру

Новости Беларуси. Минское море - одно из самых популярных мест отдыха жителей и гостей столицы - преображается буквально с каждым часом. И поводом тому стала критика на самом высоком уровне.

Навести порядок в зонах отдыха 5 августа поручил президент. По словам главы государства, он лично проинспектировал ситуацию в районе этого водоема. Уровень генеральной уборки в последний месяц пляжного сезона оценила корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня здесь нет счастливых и загорелых минчан - есть десятки железных машин. Не слышно музыки - лишь рёв моторов и бензопил. Дух грандиозной стройки повсюду. И все бы ничего, вот только сани почему-то начали готовить зимой.

Павел, индивидуальный предприниматель:

На въезде госинспекция не пускает людей. Даже нас, работников, с трудом сегодня сюда пустили.

Дмитрий, индивидуальный предприниматель:

Здесь ездет строительная техника, пытается выровнять пляж. Как-то к концу сезома, мне кажется, немножко позднова-то это делать. Вот в июне не было погоды - это было самое время для таких работ.

Для Дмитрия и Павла пляж - это не место отдыха, это ежедневный заработок, который напрямую зависит от количества отдыхающих. И судя по всему, сегодня шелеста бумажек в кассе не будет.

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Здесь производиться ремонт проездной дороги, предусматриваются места для расширения существующих стоянок, чтобы увеличить количество и тем самым возможность отдыхающим ставить машины. Устанавливаются дополнительные контейнеры, урны. Предусматривается сегодня произвести подсыпку пляжа сеенным песочком.

Красивая природа и практически полное отсутствие цивилизации. «Грибок»-раздевалка и туалетная будка в кустах - вот и вся инфраструктура уже многие годы на Заславском. Такой «пляж» критиковали минчане сутки назад. О дороге, дополнительных стоянках и биотуалетах здесь только мечтали.

Отдыхающие:

Какая-то лавка там стоит в метрах 800 от этого пляжа. Да я умирать буду, не пойду за тем мороженным или водой - она же очень далеко.

Теперь хоть урны поставили, раньше и этого не было.

Екатерина:

Дороги здесь очень плохие. Лес очень грязный. Ездить очень неудобно. У меня тут подруга беременная, ее трясет на кочках.

На подъезде к пляжу Екатерину и ее беременную подругу трясти уже, наверное, не будет. К вечеру здесь обещали уложить первый асфальт. Главное, чтоб не комом. Так или иначе, уже завтра здесь-таки появиться новая инфраструктура.

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Биотуалеты будут сегодня вечером завозиться. Завтра уже будут устанавливать дополнительно на Минском море. По торговле и питанию - на выходные бубут привозить расширенный ассортимент. Будут смотреть по посещаемости пляжа. И тогда будут ориентироваться, сколько выставлять торговых точек.

Сделать обещают действительно много. Вот только как долго сохранится красота и чистота зависит от самих отдыхающих.