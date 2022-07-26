До 1 августа каждая школа должна выбрать свой элемент отличия. Что думают родители и дети?

Новости Беларуси. К первому августа каждая белорусская школа должна выбрать особый элемент школьной формы для своих учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заказы отправятся на предприятия, чтобы в новом учебном 2022 году школьники из одного заведения выглядели, как единое сообщество.

Федор Лучинович учится в 12-й светлогорской школе. Юноша уже во всю готовится к предстоящему девятому классу. Однако, подбирая деловой гардероб этим летом приходится учитывать, что с сентября он с одноклассниками будет носить форменный жилет.

Федор Лучинович, ученик средней школы № 12 Светлогорска:

Конечно, хочется иногда прийти в школу, в чем хочешь. Не без этого. Но это будет отличать нашу школу от других, мы будем в школе ходить, и на мероприятиях 12-ю школу будет видно.

Новость о том, что в 2022 году у каждой школы будет свой единый элемент одежды и эмблема, родители и их дети восприняли по-разному. Опросы на сайтах, активные обсуждения на собраниях и в чатах помогли осознать плюсы такого решения.

Инна Ларионова, жительница Светлогорска:

Ребята и мой ребенок отнеслись спокойно. Зная то, что мы тоже в свое время ходили в школьной форме. Она нас дисциплинировала, настраивала на успех. Для нас, как для родителей, это тоже важно, чтобы наши дети были настроены на учебу. Мы посчитали, что это будет и красиво, и эстетично, и практично для наших ребят. И не нужно будет думать, проснувшись утром, что надеть в школу.

В 12-й школе Светлогорска учится более тысячи детей. Решение о фирменном элементе одежды принимали коллегиально – администрация советовалась с родителями и детьми. Просмотрели каталоги предприятий «Беллегрома» и презентации новых коллекций. Выбор пал на трикотажные жилеты зеленого цвета, так как учреждение имеет экологический уклон. Логотип придумывать не пришлось – ученики и так ходят с соответствующими значками.